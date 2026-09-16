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防堵中國！美抽走4國5200萬美元軍援 改挺中南美保守派政府

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐10日訪問秘魯美國商會。美聯社
美國國務卿魯比歐10日訪問秘魯美國商會。美聯社

美國國務院15日通知國會，將抽走原本提供斯洛伐克、北馬其頓、突尼西亞和伊拉克的5200萬美元（約16.55億元新台幣）軍事援助，重新調配給巴拿馬、秘魯、厄瓜多和哥倫比亞等中南美洲偏保守派政府。

美聯社報導，此次調整的是外國軍事融資，由美國納稅人出資，供受援國向美國國防承包商採購軍事裝備。國務院表示，轉往中南美洲的資金將用於「打擊我們後院的毒品恐怖主義，並協助繼續確保巴拿馬運河安全」，並稱西半球歷來在美國軍事援助中受到忽視。

國務院指出，目前的外國軍事融資分配「與本屆政府優先重視西半球的政策不一致」，這些資金將防止對手在「我們的半球」建立戰略據點，含蓄針對近年持續擴大拉丁美洲布局的中國。突尼西亞、伊拉克、北馬其頓和斯洛伐克四國原有的外國軍事融資並未完全取消，但剩餘金額目前尚不清楚。

美聯社指出，川普政府已把西半球列為外交政策優先重點，尤其著重打擊毒品走私和非法移民。國務卿魯比歐上周訪問哥倫比亞、厄瓜多和秘魯，並承諾向三國提供額外支援。

這次資金調整也是川普因不滿北約盟國國防預算投入不足等問題，而採取一連串削減對歐資金或駐軍部署措施的最新一項，而北馬其頓和斯洛伐克都是北約成員國。與此同時，川普本人推崇19世紀門羅主義的復興，川普第二政府也特別關注西半球，並與右翼政府深度靠攏。

軍援 國務院 北馬其頓

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