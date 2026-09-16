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韓國外長將赴美進行會談 是否討論中東派兵受矚目

中央社／ 首爾16日專電

韓國外交部長趙顯將訪問美國華盛頓，舉行韓美外長會談，除對美投資、安保協議等議題，外界也關注韓美雙方是否會就川普要求中東派兵的議題做討論，目前韓國仍正審慎研擬對中東戰事的貢獻方式。

根據韓聯社報導，韓外交部今天表示，外交部長趙顯將於17日至19日訪問華盛頓，並於18日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行會談。外交部表示，雙方計畫在會談中「就韓美關係、朝鮮半島問題、區域及全球議題等廣泛主題進行磋商」。

這將是趙顯與盧比歐自今年2月以來，時隔約7個月再次舉行雙邊會談，2人在上個月通電話時曾表示，將盡快舉行面對面會談。

報導提及，預料此次將討論韓國對美投資、峰會後續安保協議，以及為重啟美國、北韓對話創造動力等議題。另外，近期韓國國內就是否向荷莫茲派兵的憂慮持續升高，此情況下舉行的韓美外長會談中，雙方是否會就此交換意見，受到關注。

美國總統川普在上個月透過社群平台Truth Social表示，「我詢問韓國（李在明）總統是否有意願加入促使伊朗非核化的努力，但得到『不用了！』（No thanks!）的回答」，公開表達對韓國貢獻程度的不滿。

據報導，川普發布該貼文後，美方透過各層級管道要求韓國為荷莫茲問題做出貢獻的動作也有所增加。

韓國政府目前仍在審慎研議是否派兵，以及具體的貢獻方式。且國防部最近派遣實地調查團前往中東，了解當地情勢及韓軍的活動條件等，但一直強調派遣調查團並非以派兵為前提。

在這個情況下，李在明將18日於青瓦台舉行內外媒記者會，他是否會在記者會上表明對荷莫茲派兵問題的立場，受到關注。

中東 韓國 赴美

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