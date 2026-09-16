沙烏地控無人機企圖襲擊聖城麥加 葉門叛軍斥謊言

沙烏地阿拉伯率領的聯軍發言人馬基今天說，沙烏地防空部隊昨天在聖城麥加南方攔截並摧毀一架葉門叛軍「青年運動」無人機，並稱無人機企圖進入麥加上空禁航區。

綜合法新社和路透社報導，「青年運動」（Houthi）政治局成員阿塞德（Hazem al-Assad）今天駁斥沙烏地聯軍的說法。他在社群平台X寫道：「有關鎖定麥加（Mecca）攻擊的說法是陳腔濫調的謊言，過去被拿來利用，如今已騙不了任何人。」

馬基（Turki al-Malki）今晨表示，伊斯蘭教兩大聖地與朝聖者的安全是「紅線」，並說聯軍將對青年運動採取必要嚇阻措施。

麥加是伊斯蘭教最神聖的城市，也是每年「朝覲」（Hajj）活動的中心。朝覲是伊斯蘭教五功之一，每年有數百萬名穆斯林前往麥加朝聖。

馬基形容這起事件是青年運動第2次企圖以麥加為攻擊目標。聯軍表示，青年運動2017年7月曾發射一枚彈道飛彈。

沙烏地阿拉伯昨天對部分地區發布安全警示，包括麥加等城市。與伊朗結盟的青年運動近來持續發動攻擊，將沙烏地更深地捲入中東戰火。

青年運動控制的薩巴新聞社（Saba）昨天報導，青年運動軍方消息人士否認青年運動對麥加或其他聖地構成任何威脅。

伊斯蘭合作組織（OIC）今天譴責青年運動「惡劣」攻擊麥加。

伊斯蘭合作組織在X發布聲明說：「伊斯蘭合作組織總秘書處譴責青年運動對麥加市和麥地那（Madinah）地區發動惡劣攻擊，以及持續侵略沙烏地阿拉伯的行徑。」