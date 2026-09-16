美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

經濟學人15日報導，美台軍方正低調推進「地獄景象」的台海作戰構想，準備在中國武力犯台時，以大量低成本空中、水面及水下無人機湧入台灣海峽，結合人工智慧自主辨識及攻擊中國艦艇。美國軍事戰略界過去長期認為，進攻方的火力只要達到防守方3倍，就足以確保勝利；但烏克蘭及中東戰爭的經驗已經改變這項判斷，新科技大幅提高防守方優勢，如今美方認為，進攻方可能得擁有防守方20倍甚至30倍的軍力優勢，才有把握取勝。

不過，地獄景象（Hellscape）要真正落實仍有變數，包括美國介入台海的政治意願、無人機與飛彈產能、伊朗戰爭造成的美軍軍力與庫存消耗，以及台灣自身產能不足。同時，近期已有跡象顯示，北京對「地獄景象」的態度出現變化，解放軍內部開始提高警戒。部分中國軍事專家認為，這套構想迫使解放軍重新調整對台作戰，認為應加碼研發能辨識及摧毀無人機的艦載武器。

地獄景象最初於拜登政府時期提出，核心並非單靠無人機阻止中國進攻，而是以龐大數量消耗解放軍防空與飛彈攔截能力、重創登陸艦隊，為美軍航艦、潛艦及戰機馳援爭取時間。計畫並預設中國將切斷或干擾無人機通訊，因此這些武器必須能在失去訊號後，依靠慣性導航、影像辨識及機載人工智慧（AI）自行選擇目標、閃避反制措施，甚至彼此協調發動蜂群攻擊。

不過，美國是否真會介入台海仍是主要政治變數。川習會24日將在華府登場，川普仍未批准今年1月已獲國會放行的140億美元對台軍售案，台灣官員憂心華府恐為換取美中貿易與科技協議進一步讓步。

面對川普政府的不確定性，「地獄景象」支持者已把目光放到川普之後，寄望美國國會持續維持跨黨派挺台力量，以及台灣對美國AI產業的重要性。有人則擔心共和黨內存在著一個主張放棄台灣的「克制派」陣營，也有人擔心川普加深美國人對海外戰爭的反彈，並永久傷害與亞洲盟友的關係，而「地獄景象」有賴這些盟友的支持。

除了政治意願，美國能否及時備妥足夠武器也是另一道難題。美國近年加速擴充低成本無人機戰力，不僅花費18個月逆向工程仿製伊朗攻擊型無人機，五角大廈更計畫2027年前採購20萬架低成本無人機。

不過，相關進度受到測試能量不足及非中國製零組件短缺拖累，許多專為台海戰爭研發的無人系統仍停留在實驗階段，產量極少。曾在拜登政府領導五角大廈無人機計畫的賓州大學教授霍洛維茲（Michael Horowitz）則警告，無人機無法完全取代航艦、潛艦及精準飛彈等傳統武器。

美軍部分原為台海戰爭設計的無人載具已投入對伊朗作戰，中東戰事也分散原本部署於太平洋的美軍兵力，並大量消耗精準飛彈及飛彈攔截彈庫存，補充庫存恐需數年時間。

部分人士因此擔心，習近平可能利用美國軍火庫存尚未恢復的窗口期採取行動，最快甚至可能落在台灣2028年總統大選前後，約為川普卸任前10個月。