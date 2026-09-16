沙烏地埃及要求紅海保持開放 利雅德矢言回應攻擊

沙烏地阿拉伯與埃及兩國領袖今天呼籲維持紅海航行自由。沙烏地稍早剛誓言將對葉門青年運動（Houthis）的攻擊做出堅定回應，而通往這條關鍵水道的南部入口目前已由青年運動控制。

法新社報導，自今年7月葉門內戰復燃以來，青年運動便與沙烏地支持的葉門政府軍再度交火，同時宣布對利雅德實施海上封鎖，並開始將攻擊目標鎖定紅海上的沙烏地船隻。

在上週的閃電攻勢中，他們奪取葉門整個紅海沿岸與曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制權。隨著中東範圍擴大的戰爭導致波斯灣荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行受阻，曼德海峽成為沙烏地原油出口的關鍵要道。

沙烏地實質領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天在開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面，雙方討論了最新危機。

埃及總統府表示，兩人呼籲「確保」荷莫茲海峽與曼德海峽的「海上航行自由與安全」，塞西也重申埃及支持沙烏地為「保護自身安全與穩定」採取的各項措施。

自2022年沉寂的葉門戰爭再起，讓利雅德措手不及。美國媒體上週報導，沙烏地王儲上週親自向川普總統請求美方介入，但遭到拒絕。

青年運動堅稱，除了沙烏地船隻外，不會對曼德海峽的航行構成威脅，但在這條水道上發生的任何攻擊，都可能讓航運業者卻步。

曼德海峽的運作受到干擾，也可能讓埃及感受到壓力，因為紅海為通往蘇伊士運河（Suez Canal）的門戶，而開羅仰賴這條運河帶來關鍵的外匯收入。

目前運河的收入約為2023年青年運動開始攻擊紅海航運前的一半。當時，在以色列對加薩巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動戰爭期間，青年運動稱這項軍事行動是在聲援巴勒斯坦人。

卡達今天警告，如果曼德海峽遭到封鎖，將引發嚴峻後果，並表示這對「全世界來說都是災難性的」。