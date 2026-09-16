快訊

工程師出軌被抓包「婚前發現當喜事辦」 律師點頭：錯的婚姻更貴

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭估計燒1.2兆元！攔截彈最多耗三分之二 新報告：若對上中國更棘手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一名水兵11日在阿拉伯海的「喬治華盛頓號」航空母艦飛行甲板上處理彈藥。路透
美國海軍一名水兵11日在阿拉伯海的「喬治華盛頓號」航空母艦飛行甲板上處理彈藥。路透

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）15日發布最新評估指出，截至8月1日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約380億美元（約台幣1.2兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費20億至30億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要5年。

華爾街日報與紐約時報報導，CBO這份19頁評估是應眾議院預算委員會副主席博伊爾（Brendan Boyle）在內的多名民主黨議員要求提出。由於國防部未回應索取資訊，CBO依據政府資料庫和公開報導進行評估，並提醒估算仍存在不確定性。這項成本評估涵蓋補充已消耗彈藥、戰鬥中損失裝備、增加飛行時數、其他行動及額外燃料等費用，但未計入艦艇、軍機等裝備因投入衝突而可能產生的後續維修或額外保養費，以及修復受損軍事基地的成本。

CBO表示，這項成本評估與國防部長赫塞斯7月底在國會作證時提出的數字大致相符。赫塞斯當時估計，這場戰爭已耗費375億美元。

CBO指出，目前這場戰爭對國防部「主要的機會成本」，在於大量消耗飛彈防禦攔截彈，導致美國未來數年的攔截彈庫存減少。報告並以中國大陸為例指出：「如果與擁有大量彈道飛彈和巡弋飛彈的對手爆發衝突，這項短缺將變得尤其棘手。」

CBO比較「據報消耗的飛彈防禦攔截彈數量」與「國防部迄今購買的總數」後表示，美國「自2025年6月以來，可能已消耗這類攔截彈庫存的二分之一至三分之二」。報告估計，美國需要花費近220億美元補充彈藥庫存，其中約70億美元用於陸攻巡弋飛彈、130億美元用於飛彈防禦攔截彈；如果戰事加劇，整體戰爭成本還可能進一步增加。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）反駁稱，「有關美國彈藥短缺的說法錯誤」。他說：「當假新聞媒體不負責任地放大這些謊言，實際後果很明確：我們的敵人會受到鼓舞，進而挑釁甚至攻擊美國軍人。美國軍隊仍是全球最強大的作戰力量。我們擁有在總統選定的時間和地點發動打擊所需的一切。」

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國會預算處：對伊朗戰爭已耗費美軍380億美元

川普曾稱彈藥幾乎無限！五角大廈監察報告認庫存短缺、供應鏈卡關

新「飛彈危機」？智庫：若與中國開戰 美彈藥只夠用1個月

五角大廈監察報告曝光！美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

相關新聞

美伊戰爭估計燒1.2兆元！攔截彈最多耗2/3 新報告：若對上中國更棘手

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）15日發布最新評估指出，截至8月1日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約380億美元（約台幣1.2兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費20億至30億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要5年。

羅一鈞會心動嗎？南韓員工福利 精準打擊上班族痛點

在南韓就業市場，員工福利的重要性已經不亞於薪資，但年輕上班族要的，不是強制參加的運動會，也不是占用下班時間的公司活動。企業的福利設計開始解決員工痛點：忙到沒空做家事，就補助居家清潔、設24小時洗衣房；久坐發胖，補貼員工打瘦瘦針。為什麼南韓企業要「愈管愈寬」？

葉門內戰惡化 聯合國：逾10萬人流離失所

聯合國（UN）今天表示，葉門政府軍與伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）爆發戰鬥，已導致逾10萬人在國內流離失...

川普熱線黃仁勳喊「AI威脅是騙局」 力挺加速發展

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：黃仁勳反AI減速 川普致電力挺 頭條二：最高法院擋川普郵寄投票新規 距期中選舉只剩50天 頭條三：俄炸烏波邊境鐵路 欲削弱西方與基輔連結

熱線黃仁勳 川普：AI危害是騙局 機器人不會接管世界

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日出席洛杉磯All-In高峰會的座談討論時，突然接到一通來自美國總統川普的電話，黃仁勳當場用麥克風幫川普擴音，讓他向全場宣告，有關人工智慧（AI）危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。

中美新框架 恐給北京軍售否決權

「外交政策」十四日刊登英國專欄作家考伯垂（James Crabtree）分析指出，中國國家主席習近平與美國總統川普廿四日將在白宮舉行今年第二次川習會，很可能再次引發台北及華府對中政策圈不安。觀察人士擔心，川普偏好交易、對戰略缺乏興趣，可能在與北京新一輪討價還價時，就台灣安全問題讓步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。