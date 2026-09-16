美伊戰爭估計燒1.2兆元！攔截彈最多耗三分之二 新報告：若對上中國更棘手

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）15日發布最新評估指出，截至8月1日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約380億美元（約台幣1.2兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費20億至30億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要5年。

華爾街日報與紐約時報報導，CBO這份19頁評估是應眾議院預算委員會副主席博伊爾（Brendan Boyle）在內的多名民主黨議員要求提出。由於國防部未回應索取資訊，CBO依據政府資料庫和公開報導進行評估，並提醒估算仍存在不確定性。這項成本評估涵蓋補充已消耗彈藥、戰鬥中損失裝備、增加飛行時數、其他行動及額外燃料等費用，但未計入艦艇、軍機等裝備因投入衝突而可能產生的後續維修或額外保養費，以及修復受損軍事基地的成本。

CBO表示，這項成本評估與國防部長赫塞斯7月底在國會作證時提出的數字大致相符。赫塞斯當時估計，這場戰爭已耗費375億美元。

CBO指出，目前這場戰爭對國防部「主要的機會成本」，在於大量消耗飛彈防禦攔截彈，導致美國未來數年的攔截彈庫存減少。報告並以中國大陸為例指出：「如果與擁有大量彈道飛彈和巡弋飛彈的對手爆發衝突，這項短缺將變得尤其棘手。」

CBO比較「據報消耗的飛彈防禦攔截彈數量」與「國防部迄今購買的總數」後表示，美國「自2025年6月以來，可能已消耗這類攔截彈庫存的二分之一至三分之二」。報告估計，美國需要花費近220億美元補充彈藥庫存，其中約70億美元用於陸攻巡弋飛彈、130億美元用於飛彈防禦攔截彈；如果戰事加劇，整體戰爭成本還可能進一步增加。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）反駁稱，「有關美國彈藥短缺的說法錯誤」。他說：「當假新聞媒體不負責任地放大這些謊言，實際後果很明確：我們的敵人會受到鼓舞，進而挑釁甚至攻擊美國軍人。美國軍隊仍是全球最強大的作戰力量。我們擁有在總統選定的時間和地點發動打擊所需的一切。」