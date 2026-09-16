美日議員華府會晤 討論台灣與第一島鏈重要性

日本參議員瀧波宏文等人今天拜會美國聯邦參眾議員堤里斯與貝拉，雙方都認為美國不可能退守至第二島鏈，必須防衛台灣在內的第一島鏈，並就「台灣有事，日本有事及日美同盟有事」達成共識。

日本參議員、「台灣女婿」瀧波宏文與參議員鈴木大地、宮本和宏等，15日在國會山莊會晤聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）及眾議員貝拉（Ami Bera），兩人分別為美國參眾兩院「國會台灣連線」共同主席，討論東亞及台海局勢。

瀧波宏文在會見活動後受訪表示，大家就台灣重要性的問題達成共識。雖然最近日本有相關報導指華府智庫建議美國應退守至第二島鏈，但各方都認為這絕對不可能發生，並多次強調，當然必須確實防衛包括台灣在內的第一島鏈防線。

關於台灣的重要性，瀧波宏文指出，大家的看法一致， 日本與美國在台灣重要性上，可於兩國議會交流加強協調合作，就如前首相安倍晉三所指的台灣有事，日本有事及日美同盟有事，相信已有共識。

會中也提及台灣是半導體產業重鎮，在經濟上相當重要。瀧波宏文強調，經濟安全保障與國家安全保障密不可分，會中自然有人談到維護台灣安全的重要性。

美國議員在會晤中主動提及日本首相高市早苗去年有關台灣的發言，多認為是立場堅定的表態，並對此表達支持。

提里斯在會晤前指出，台灣在各方面相當於克里米亞，但中國如果挑戰台灣，會是立即與更重大情境。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）憧憬俄羅斯帝國，拿下克里米亞，這是取得烏克蘭的第一步，這與中國國家主席習近平的想法有何不同，習如果達成目標，從國安角度來看，將造成重大戰略惡果。

貝拉辦公室會後發表聲明，美國國會兩黨持續堅定支持印太地區和平穩定與民主夥伴台灣，美日兩國國會在立法上嚇阻衝突，堅持以規則為基礎的國際秩序，及維繫印太地區自由開放，扮演重要角色。

瀧波宏文、鈴木大地、宮本和宏等在華府期間，同時會晤兩黨高層，眾院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）也參與日本參議員訪團與提里斯的討論。