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歐洲議會通過調查報告 強化打擊境外資訊操弄與干預

中央社／ 布魯塞爾15日專電

歐洲議會今天通過歐洲民主之盾特別委員會（EUDS）所提報告，支持歐盟強化應對境外干預與假訊息威脅，並成立歐盟民主韌性中心，以協調各成員國執行相關的打擊行動。

境外干預與假訊息已被許多歐盟國家視為對歐洲的重大威脅，許多國家都試圖祭出策略應對，更有歐洲議會議員示警，在這些威脅之下，一般公民將會受害。

據歐洲議會發布的新聞稿，歐洲議會議員在15日的會議中，以420票贊成、220票反對、26票棄權，通過「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」的調查報告。該報告提出多項具體建議，探討歐盟應如何進一步捍衛其民主體制並強化現有機制。

這個特別委員會的主要工作在評估針對歐盟的敵對行動及日益加劇的影響，包含「外國資訊操弄與干預」（Foreign Information Manipulation and Interference，FIMI）、混合攻擊以及協同造謠行為。

這份調查報告指出，單一成員國無法獨力且有效應對這些威脅，歐盟目前的應對方式顯得零散而缺乏統整，因此建議成立獨立運作的「歐盟民主韌性中心」，專門打擊外國資訊操弄與假訊息，並協調各成員國的行動。

報告強調，新的組織架構不應疊床架屋，而應將歐盟既有的應對行動整合至單一機構。這個機構必須擁有明確願景、職權、預算及執行力，而且全體成員國皆應強制參與，並接受監督。

報告特別點名俄羅斯對關鍵基礎設施發動頻繁的混合攻擊，同時提到類似威脅也來自白俄羅斯、中國、伊朗和北韓。

歐洲議會議員主張擴大制裁散布假訊息者與協助規避制裁者，同時譴責俄羅斯將歐盟官員、記者和歐洲議會議員列入政治性「黑名單」的行徑，認定這是混合戰的手段之一。

針對在數位領域干預，歐洲議會議員認為應該要嚴格落實現行的數位服務法與人工智慧法等法規，同時要求平台應承擔責任，加大力度打擊透過自動化程式驅動以操弄選舉的行為，以維護民主的空間。

報告強調，言論與資訊自由是保護人類的權利而非機器。

負責起草報告的歐洲議會議員托比（Tomas Tobe）強調，這份報告並非要管制政治立場，而是要保護民主不受境外勢力影響與干擾。俄羅斯的殭屍帳號不是言論自由，外國干預不是言論自由，操弄選舉也絕不是言論自由。

除了上述關切的內容，這份報告在歐盟主權、選舉韌性、媒體自由與公民社會、社會防備意識等領域，也提出了建言。

歐洲 歐洲議會 歐盟

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