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川習會預計觸及AI議題 貝森特週末先會何立峰

中央社／ 華盛頓15日專電

美國總統川普（Donald Trump）預計24日在白宮與來訪的中國國家主席習近平舉行會談，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。在峰會登場前，美國財政部長貝森特計劃本週末先與中國副總理何立峰會面。

AI議題近來備受關注，在全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮呼籲放緩AI發展之際，政治新聞網站Politico今天報導，貝森特（ScottBessent）在美國國會聽證會對此表示，這些公司自己就能踩煞車。

貝森特今天在聯邦眾議院金融服務委員會聽證會上表示：「他們隨時都能停止自己的進展，只要他們想要的話。」

民主黨籍眾議員華特斯（Maxine Waters）則批評，川普總統在完全沒有任何防範措施的情況下，持續盲目推動AI和資料中心，「儘管美國人面臨的威脅持續飆升，他還是這麽做」。

研究人員近日接連對AI安全性提出強烈警告，引發外界廣泛討論後，OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）日前也響應Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的呼籲，支持放緩AI發展。

不過，貝森特為川普政府監督先進AI模型的方法進行辯護。他說，政府一直走在審查模型的最前線。

報導指出，貝森特也在協調政府各項努力中扮演關鍵角色，以加強金融部門的網路防禦，應對可能壓垮現有防護措施的先進AI模型。

川普本週稍早也反駁有關AI的警告，稱其為「騙局」，並試圖抑制日益高漲、要求對該技術設下更多安全防護欄的聲浪。

在美中兩國競逐全球人工智慧領導地位之際，AI議題預計將成為24日川習會討論議題之一。這將是川習兩人今年第二度會面。

據報導，在峰會登場前，貝森特計劃本週末將先行和何立峰會面。

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