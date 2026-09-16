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葉門內戰惡化 聯合國：逾10萬人流離失所

中央社／ 日內瓦15日綜合外電報導
聯合國指出，葉門內戰已導致逾10萬人流離失所。圖為沙那15日舉行一場送葬，哀悼者抬著在近期戰鬥中陣亡的青年運動戰士棺木。歐新社
聯合國指出，葉門內戰已導致逾10萬人流離失所。圖為沙那15日舉行一場送葬，哀悼者抬著在近期戰鬥中陣亡的青年運動戰士棺木。歐新社

聯合國（UN）今天表示，葉門政府軍與伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）爆發戰鬥，已導致逾10萬人在國內流離失所，另有數以千計的人被迫逃往海外。

法新社報導，在青年運動發動為期一週的攻勢後，數萬人倉促逃難。該攻勢最終使得青年運動奪得剩下的葉門紅海（Red Sea）海岸，並鞏固其對戰略要道曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制。

在美伊戰爭使得荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖的情況下，曼德海峽的重要性已然提升。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在聲明中警告：「葉門西部沿海的敵對行動急遽升級，已造成超過10萬人在國內流離失所，並迫使另外數千人（到吉布地）尋求安全處所」。

曼德海峽即位於葉門和非洲國家吉布地之間。

根據UNHCR的說法，光是過去4天內，就有超過2400人從葉門跨海逃往吉布地，抵達者中，女性、兒童和長者占6成以上。

UNHCR在吉布地的代表德薩穆爾（SandrineDesamours）透過聲明表示：「應對工作已面臨壓力。在更多家庭抵達前，我們亟需更多支援。」

UNHCR還說，目前在葉門境內流離失所的家庭多半都是匆忙逃離家園，攜帶物品有限，急需棲身處所、糧食、潔淨用水、醫療照護及保護服務。

該機構也對葉門境內逾6.5萬難民及尋求庇護者所面臨的風險加劇表達憂慮，這些人大多來自非洲國家索馬利亞與衣索比亞。

葉門 聯合國 伊朗

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