黃仁勳 、川普駁AI末日論 川普：監管AI正中某些人下懷

輝達執行長黃仁勳於美國時間十四日出席在洛杉磯舉行的科技峰會座談時，意外接到美國總統川普來電；黃仁勳當場開啟手機擴音與全場分享，兩人共同駁斥可能毀滅人類的「ＡＩ末日論」。川普直言，ＡＩ接管世界的說法，跟全球暖化一樣「都是騙局」；政府若監管ＡＩ，可能正中某些人下懷，「那些人可能是政治人物，也可能是中國」。

Anthropic執行長阿莫戴上周呼籲ＡＩ發展放緩腳步，政府應採取更嚴格監管措施。阿莫戴倡議獲得OpenAI、SpaceX以及Google DeepMind等ＡＩ巨頭支持。

不過，川普十四日在社群平台連發數篇貼文，自稱「騙局終結者」，強調ＡＩ與資料中心有利美國經濟，相關安全疑慮遭過度誇大，並預測ＡＩ將成為「未來廿到廿五年的石油，比網際網路還要大」。

川普也質疑，商業史上何曾有過產業領袖主張監管，這些規範一旦嚴格實施，反而會把自己逼向消亡與破產？他稱ＡＩ接管世界、摧毀人類等說法都是騙局。

川普表示，中國國家主席習近平剛宣布，中國絕不阻礙ＡＩ或ＡＩ的未來發展；Google則因美國許可程序太過困難，打算在芬蘭興建大型廠房。川普則對此表示不滿，希望Google改變想法，並稱ＡＩ和資料中心將成為史上最偉大的經濟發展引擎，規模超越石油、黃金、鑽石，甚至網際網路，在他任內不會遭「精心運作的破壞勢力」阻擋。

川普又把聲稱ＡＩ會摧毀世界、資料中心不利社區的人，與不久前聲稱世界將因氣候變遷而滅亡者畫上等號，「那場騙局沒能奏效，現在他們又轉向下一場」；他正在破除ＡＩ將接管、吞噬並摧毀世界，以及機器人將進軍城市、消滅所有人的騙局，這是激進左派「愚蠢民主黨人」所為。

華爾街日報報導，黃仁勳十四日出席「All-In Summit」峰會時接到川普來電。現場畫面顯示，黃仁勳把手機切成擴音模式，川普表示，「機器人不會接管一切，ＡＩ也不會接管世界其他地方。整件事就是一場騙局」，引發群眾歡呼；他也說，「我們必須稍微小心一點，但這並不代表我們要阻止一個產業。」

黃仁勳表示，「我們會確保美國在ＡＩ競賽中，人人都能成為贏家，包括每一個產業、每一家公司、每一個州，以及每一個人。」他也認為，應認真看待吹哨者提出的警告，但ＡＩ可能導致世界末日的說法「沒有科學根據」，如果ＡＩ公司認為自身發展已經失去控制，就應該暫停或放慢工作。