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中國加購美液化天然氣

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣（圖）。美國總統川普將於廿四日迎來中國國家主席習近平的到訪。路透
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣（圖）。美國總統川普將於廿四日迎來中國國家主席習近平的到訪。路透

川習會還沒登場，繼日前採購約一百萬公噸美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣，每年將從Venture Global購買五十萬噸美國液化天然氣（ＬＮＧ），這項協議將從二○三○年開始執行，為期廿年。

彭博、路透報導，相關協議十四日在泰國對外宣布。中國燃氣在聲明中表示，包括此協議在內，大陸燃氣目前與Venture Global簽訂的長期ＬＮＧ採購安排合計達到每年兩百五十萬噸。中國燃氣董事長劉明輝表示，與Venture Global達成的協議，進一步加強了中國燃氣投資組合，並鞏固中國燃氣建立國際能源交易平台的承諾。

Venture Global執行長Mike Sabel表示，欣然與大陸首屈一指的天然氣營運商中國燃氣擴大ＬＮＧ合作夥伴關係，透過Venture Global在路易斯安那州各項目的可靠、低成本美國ＬＮＧ，滿足大陸與日俱增的能源需求。

大陸國家主席習近平與美國總統川普預計本月稍後會晤。大陸是全球最大的石油和天然氣進口國，美國則是主要能源出口國。大陸曾是美國液化天然氣的主要買家，自去年二月大陸對美國ＬＮＧ加徵報復性關稅以來，大陸基本上停止進口美國ＬＮＧ，不過大陸企業仍可透過長期合約獲得大量美國天然氣。

而中東戰火導致卡達的供應減少，從而推動ＬＮＧ價格上漲，今年以來，大陸已減少整體ＬＮＧ採購。

液化天然氣 川習會 黃豆 中國

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