中美新框架 恐給北京軍售否決權

「外交政策」十四日刊登英國專欄作家考伯垂（James Crabtree）分析指出，中國國家主席習近平與美國總統川普廿四日將在白宮舉行今年第二次川習會，很可能再次引發台北及華府對中政策圈不安。觀察人士擔心，川普偏好交易、對戰略缺乏興趣，可能在與北京新一輪討價還價時，就台灣安全問題讓步。

文章指出，即使美國對台政策形式上維持不變，華府長期奉行的「戰略模糊」似乎正逐漸轉向減弱對台支持。這套政策不明確表態中國若攻台，美國是否軍事介入，一方面嚇阻北京動武，也避免給台北一張外交空白支票。

美國外交關係協會前會長哈斯二○二○年就曾主張改採「戰略清晰」；前總統拜登任內也曾多次公開表示美國會支持台灣，朝「戰略清晰」方向釋出訊號。如今，風險反而來自另一個方向。川普的言論無論是否出於本意，都讓人產生美國正逐步朝不干預靠近的印象。他本人顯然不太在乎台灣，還曾聲稱台灣「偷走」美國半導體產業，對保衛第一島鏈等地緣戰略論述也缺乏耐心。五月川習會後，他更直言：「我們應該跑九千五百哩去打一場戰爭？我可不想這麼做。」

許多觀察人士因此擔心，中美所稱的「建設性戰略穩定」框架，可能讓北京對中方視為破壞穩定的舉措擁有實質否決權，尤其是未來對台軍售。

華府部分與川普陣營有聯繫的克制派人士也提出更進一步主張。智庫「國防優先」資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為，美國應以明確的不干預政策取代戰略模糊，減少保衛台灣並從第一島鏈前線後撤。這類過去屬邊緣的論點，如今逐漸走向主流。

形式上，美國對台政策並未改變，資深官員也堅稱戰略模糊依然存在。但隨著美伊戰爭持續，加上川普注意力不斷轉移，外界往往很難確切判斷美國在特定議題上的政策究竟為何。考伯垂指出，川普執著於交易，加上與中國建立新的戰略穩定框架，都暗示對台支持正成為需要拿捏的議題，以免影響與北京的整體關係。

考伯垂認為，與其轉向戰略清晰，美國政策更可能悄悄朝相反方向移動，甚至走向完全不支持台北。川普脫口而出的言論，加上華府日益盛行的克制派思潮，可能改變中國的盤算；如果北京認為對台行動風險降低，就可能更早試探美國決心。