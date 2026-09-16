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川習交手 大膽賭徒遇上「魔術盒彈簧人」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣。美國總統川普（圖）將於廿四日迎來中國國家主席習近平的到訪。美聯社
繼日前採購美國黃豆後，中國增加採購美國液化天然氣。美國總統川普（圖）將於廿四日迎來中國國家主席習近平的到訪。美聯社

美國國家安全會議前中國事務主任秦江南十四日在「大西洋月刊」撰文分析，美國總統川普一再自稱與中國國家主席習近平關係很好，顯然相信私人交情有助於促成美中協議，這反而暴露川普不了解這個地緣政治對手。習近平幾乎不受私交左右，即使多年親信也能毫不留情整肅；川普慣用出其不意作為對習策略，第二任期卻屢遭習近平反將一軍，從強硬反擊對等關稅到祭出稀土出口管制，反而是習近平讓川普措手不及的次數更多。

華府智庫「布魯金斯研究所」學者秦江南（Jonathan Czin）曾任美國中央情報局高階分析員，擔任拜登時期國安會中國事務主任，參與拜登每次與習近平會面及通話的幕後準備工作，並協調美國政府對中外交政策

秦江南指出，川普過去十年對習近平時而拉攏時而交鋒，第一任期結束後仍稱習近平是朋友、非常了解對方。這些經驗似乎讓川普相信，他擁有幕僚無法取代的第一手洞察，過去一年甚至將女婿庫許納等親信排除在對中外交之外，幾乎親自扮演白宮中國事務官員。

然而，川普慣用難以預測手法取得談判優勢，第二任期卻常被習近平打得措手不及。秦江南形容，習近平行事像「魔術盒裡的彈簧人」，能耐心蓄勢多年，等到最有利時機才突然出手；政治風格則像打撲克牌，安靜觀察對手、衡量籌碼後才出牌，與賭徒般偏好大膽下注的川普截然不同。

川普離開白宮四年間，習近平已有充分時間摸清這名對手。川普二點○開始後，北京先後強硬反擊關稅、祭出稀土出口管制，兩人在釜山及北京會面也未取得重大成果，但川普政府事後反而更強調兩人的私人交情，顯然期待靠這層關係換取有利美國的協議。秦江南直言，習近平掌權十四年來，「沒有任何可觀察到的事實」支持這種期待。

秦江南認為，川普想靠個人魅力換取外交成果，其實非常美式。美國政治人物仰賴交際、魅力與折衝能力；習近平成長的中共政治體制卻恰恰相反，坦率與過度展現個人鋒芒都可能招致政治風險。

秦江南說，川普似乎真心認為他與習交鋒中占上風，但川普第二任期每次川習會，雙方態勢都呈現鮮明對比。去年釜山峰會時，習近平剛公布中國直至二○三○年的五年規畫，川普卻深陷史上最長政府停擺；今年五月川習會前，川普又因伊朗戰事不利延後訪中。如今習近平訪美後將為第四個五年任期鋪路，川普卻可能在期中選舉後淪為跛鴨總統。

這些對比只會讓習近平更加確信「美國正在衰退，中國正在崛起」。秦江南認為，既然相信時間站在自己這邊，習近平根本不急著與川普達成協議，大可維持兩人表面友好，同時延續美中僵局。

川習 習近平 美國 外交政策

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