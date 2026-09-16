熱線黃仁勳 川普：AI危害是騙局 機器人不會接管世界

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日出席洛杉磯All-In高峰會的座談討論時，突然接到一通來自美國總統川普的電話，黃仁勳當場用麥克風幫川普擴音，讓他向全場宣告，有關人工智慧（AI）危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。

川普在這通長約5分鐘的通話裡，明確站在主張加速發展、反對政府介入的科技業高層這邊。他批評要求AI減速的聲音可能出於政治目的，也可能是中國大陸的陰謀。他說，反對AI的聲浪「正中許多不希望AI發展下去的人下懷」，指「那些人可能是政客，也可能是中國」。

川普表示，政府必須保持謹慎，但不能因此阻止整個產業發展。他還批評部分州政府拒絕核發資料中心許可，宣稱AI是未來20至25年的石油，規模甚至超越網際網路。

黃仁勳贊同川普，他認為，外界把快速創新與AI安全變成只能二選一，但事實並非如此。若Anthropic或OpenAI認為發展失控，大可自行暫停或調整步調，毋需政府介入。

即便如此，黃仁勳仍肯定因安全疑慮辭職的Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）有勇氣發聲，強調企業應認真對待吹哨者。不過，他質疑另一名Anthropic研究員所稱，AI在未來十年內有逾10%機率會消滅全人類的說法，指其沒有科學根據。

在Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）上周末發表3,800字長文後，這場爭論進一步升高。他警告AI進展太快，研究人員已難以繼續安全開發，主張由獨立稽核人員監督AI實驗室，並由政府加強協調業界的安全標準。OpenAI、SpaceX及Google DeepMind領導人認同他的部分憂慮，但對具體做法仍有分歧。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）一度認同AI有必要放慢發展，隔天卻與阿莫戴拉開距離。他沒有點名Anthropic，但警告另一項威脅是單一AI實驗室掌握過大權力。OpenAI高層也擔心，如果該公司與同業同時約定放慢AI開發，可能遭控聯手限制競爭，面臨反壟斷調查。

這場安全爭論已波及市場。投資人擔心AI支出可能放緩，美國科技股周一下挫，AI晶片龍頭輝達跌3.4%。微軟同日公布一份長達15,000字的AI行為準則草案，主張對這項技術設限，但沒有要求AI產業全面踩煞車。