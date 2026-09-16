聽新聞
0:00 / 0:00
歐盟擬修法 未滿15歲用社群、AI將受限
路透見到的一份歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項法案，限制十五歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台和ＡＩ聊天機器人及線上遊戲，這是目前為止最全面的兒少網路危害防護計畫。
歐盟這項提案是「歐盟兒少法案」的一環，歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟科技執委維爾庫南預定十七日正式提出該案。
全球日益憂心大型數位平台可能影響兒少健康與安全，這類平台包括Meta旗下Facebook與Instagram、TikTok、Google旗下的YouTube以及ChatGPT。
該文件表示，「歐盟的做法應讓未成年人能從數位服務的巨大潛力中受益，還要保護他們不會受到傷害和剝削。必須限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反過來。」
依據提案，十五歲以上青少年可開設自己的帳號；而十三至十四歲青少年可在家長控制下開設社群媒體和影音分享平台具限制功能的帳號，並限制聯絡人和使用時間。三至十二歲兒童的帳號將完全由父母控管，且只能使用符合嚴格安全標準的兒童友善服務，三歲以下幼兒則不可使用這些服務。
社群媒體與影音分享平台將必須在用戶開設新帳號時驗證兒少年齡；線上遊戲平台則須在兒少下載遊戲前驗證年齡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。