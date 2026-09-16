包小島放煙火！川普長子奢華婚後派對 竟是普亭親信埋單

紐約時報報導，美國總統川普長子小川普今年五月在巴哈馬舉辦奢華婚後派對，竟由與俄羅斯總統普亭關係密切的俄國商人克列姆列夫豪擲數十萬美元埋單，包括包下一座私人島嶼及施放煙火。小川普夫婦坦承接受這份大禮，稱克列姆列夫只是朋友，這場豪華派對是對方送的結婚禮物。

克列姆列夫是國際拳擊協會（ＩＢＡ）主席，與克里姆林宮關係密切。他主導的ＩＢＡ曾獲俄國能源巨頭俄國天然氣工業公司支持。

調查新聞機構ProPublica率先披露，克列姆列夫為這場慶祝活動支付數十萬美元，包括包下一座私人島嶼供賓客舉行派對及住宿，還負擔煙火秀等高額開銷。克列姆列夫本人未參加小川普婚禮，卻現身後續慶祝活動。

報導曝光後，小川普與妻子貝蒂娜在Instagram發表聲明，承認克列姆列夫「非常慷慨地為我們舉辦兩個令人難忘的慶祝夜晚」，並稱這是「朋友送上的極其慷慨結婚禮物」。兩人說，這趟私人島嶼行程原本就是與朋友安排好的周末活動，與婚禮不同，也反駁外界將此事政治化，宣稱「友誼不需政治動機，慷慨也不代表必然有所圖」。

川普並未參加兒子的婚禮或婚後派對。川普被問到此事時說：「我完全不知道克列姆列夫是誰，從沒聽過他。」他並強調，對方沒有替兒子的「婚禮」付錢，而俄國商人出資辦派對，「沒什麼大不了！」

克列姆列夫表示，他與小川普是朋友，兩人幾年前認識，他自稱「從未與任何美國朋友或熟人討論政治」。