捷克防長取消中國大陸行 總理：出訪未依程序通報

捷克總理巴比斯14日接受媒體聯訪時表示，國防部長祖納原訂9月中旬赴中國參加北京香山論壇，但最後決定取消行程，主要是未依程序向政府及總理通報。另一方面，巴比斯正考慮明年訪問中國，預計以推動經貿交流為主。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）14日在布拉格城堡接見巴比斯（Andrej Babiš），會談約1小時。巴比斯會後接受媒體訪問時表示，這次會談「非常具體」，雙方討論主題涵蓋外交行程、網路威脅、歐洲局勢與選舉，以及巴比斯近期與中歐4國總理的會談等議題。

談及祖納（Jaromír Zůna）未成行的中國之旅，巴比斯表示：「當然，每一位部長都必須向政府以及我本人通報出訪情況。所以這一次並沒有按照這個程序進行。」他說，自己也向帕維爾說明相關情況，以及雙方如何處理。

祖納原訂9月中旬應中方邀請赴中國參加「北京香山論壇」，但行前引發捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）以及眾議院國防委員會主席弗萊克（JosefFlek）的批評，國內也出現對此行可能涉及安全疑慮的討論。

祖納近期出訪也曾引發類似爭議。捷克媒體「尊重報」（Respekt）指出，祖納9月初赴南韓參加安全論壇前，巴比斯並不知情，甚至一度找不到祖納；如今祖納原訂訪中的行程又因未通報巴比斯而取消。

捷克執政黨之一「自由與直接民主黨」（SPD）黨魁、眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）表示，祖納不會前往中國，要留在國內參與明年度國家預算最後階段的協商，改由其他國防部官員代表出席香山論壇。

另一方面，巴比斯則證實，他正考慮明年訪問中國，將以經貿活動為主。巴比斯說，捷克的盟友同樣與中國維持經貿往來，並以美國、法國及義大利為例。他表示，對此「沒有看到任何問題」，並重申政府採取的是務實的經濟政策。

岡村富夫今年7月曾率團訪問中國，此為捷克高級憲政官員近年來首次正式訪中。捷克當局當時表示，此行目的在於推動雙邊經貿關係、旅遊交流與文化合作，代表團包括企業人士。岡村富夫出訪前曾受到部分反對黨人士批評。

在外交方面，帕維爾預定20日啟程前往美國，在聯合國大會發表演講與參加雙邊論壇。外交部長馬欽卡（Petr Macinka）也將同行。

總統府也邀請馬欽卡參與這次在布拉格城堡的會談，但馬欽卡與巴比斯協商後未出席。巴比斯表示，馬欽卡應另行與帕維爾會面，他認為，「現在已是馬欽卡與總統直接會談的時候。」

帕維爾與馬欽卡近半年來關係緊張，雙方在外交政策取向及部分對外行程安排上屢有歧見，政治角力受到外界關注。

總統府表示，帕維爾與巴比斯同意，外交政策需要各部會及政府機構加強協調與資訊分享，尤其是外交部參與國際會談後的成果，以利政府準備外交訪問與國際會談。