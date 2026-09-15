泰國擬1個月內明定資料中心規範 關注水電效率與環境影響

泰國國家經濟和社會發展委員會秘書長達努查今天表示，政府預計1個月內明定資料中心的框架與標準，著重水電使用效率及對周邊的影響。此前，因環境及安全疑慮，曼谷政府已宣布不再核發新的大型資料中心許可。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長達努查（Danucha Pichayanan）指出，已取得各相關機關約80%至90%的資料，待資料蒐集完成後，將進一步釐清資料中心的規模與型態，作為制定定義及規範的依據。

達努查表示，副總理兼財政部長艾尼提（EknitiNitithanprapas）14日召集小組會議，設定約1個月的工作框架，制定資料中心最低標準。政府也將討論選址條件，避免資料中心過度集中，並檢視水電使用效率，以及可能造成的影響。

另外，針對正在興建的資料中心是否暫緩，達努查解釋，政府無法要求業者停止或延後施工，但會儘速制定規範，讓施工中的業者能依新框架調整設計，降低對周邊地區的影響。

據報導，未來將依資料中心規模訂定條件，大型資料中心可歸為工業設施，小型資料中心則可歸為商業設施。

泰國社會最近關注資料中心等設施可能對資源、環境及安全造成的影響，加上現行法規對資料中心缺乏明確定義，引發討論。曼谷政府2日已宣布，當局將不再核發新的大型資料中心許可。

曼谷郵報（Bangkok Post）14日則報導，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，當局稽查曼谷的資料中心後，未發現有問題，也未對民眾造成困擾。

查察說，曼谷共有43座位於商業建築內的小型資料中心，另有6座獨立資料中心，其中3座已營運、3座仍在興建，但相關許可目前暫緩。已稽查的資料中心總用電約270百萬瓦，占曼谷整體用電9000百萬瓦不到3%。

曼谷市政府並要求檢查廢水、PM2.5、退伍軍人菌、環境溫度及噪音等項目。查察表示，有關都市規劃與分區管制的措施預計於下週釐清。在此之前，當局仍會受理新案的申請，但審核工作將延至相關指引發布後再行處理。