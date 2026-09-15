無人機疑自白俄入侵立陶宛 官方追查來源並啟動磋商

立陶宛領空昨日深夜遭不明無人機入侵，北大西洋公約組織執行波羅的海空中警戒任務的戰機升空並順利擊落。立陶宛政府研判，這架無人機可能自白俄羅斯方向進入，來源仍待釐清，並已啟動外交與安全層級應對。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國家危機管理中心（National Crisis Management Centre）指出，這架無人機進入立陶宛領空後停留約30分鐘，沿人口聚居區外圍飛行，最終於午夜過後約20分鐘，在距首都維爾紐斯（Vilnius）以西約96公里處的無人居住區域被擊落。

立陶宛國家危機管理中心主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）接受LRT廣播訪問時表示，這架無人機極可能自鄰國白俄羅斯方向進入立陶宛領空。

LRT報導，對於無人機來源，立陶宛總統國安顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）指出，目前尚無法確認無人機屬於俄羅斯或烏克蘭，研判可能為偏離航道所致，但也不排除刻意飛入立陶宛領空的可能性，仍須調查釐清。他並警告，類似事件未來可能增加。

據報導，立陶宛空軍司令馬圖提斯（AntanasMatutis）表示，這個目標先由立陶宛武裝部隊雷達偵測到來自白俄羅斯方向的訊號，並符合既定判準，研判極可能為無人機，但因地面無法目視確認，遂派遣北約執行空中警戒任務的戰機升空辨識並依程序擊落。

針對外界關注無人機為何得以飛越維爾紐斯上空後才遭擊落，馬圖提斯說明，立陶宛目前並未進入戰時狀態，軍方不會對所有不明空中目標立即開火，必須先完成識別程序，並在確保地面安全的前提下，綜合各項參數判斷空中目標性質後再行處置。

LRT報導，立陶宛外交部長布德里斯（KestutisBudrys）表示，針對此次事件，立陶宛將向白俄羅斯發出外交照會，並與歐盟及北約盟友進行磋商。

此外，15日上午維爾紐斯國際機場也因雷達偵測到不明飛行物，約11時一度暫停起降約30分鐘，期間北約執行空中警戒任務的戰機再次升空應對。經評估未發現威脅後恢復運作，政府未向民眾發布警報。