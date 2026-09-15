日本大型無人偵察機外海斷訊 自衛隊：研判已墜毀

泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達14日展開對越南的國是訪問，不過這趟王室出訪最吸睛的不是排場，而是兩人竟然自己開飛機去。駕駛艙畫面顯示，兩人駕駛的王室專機在雨中飛行，最後順利降落河內內排國際機場。事實上，這對王室夫婦都有豐富航空經歷，不僅雙雙持有商用飛行員執照，國王能開軍機與民航機，王后過去更曾是空服員。

2026-09-15 15:00