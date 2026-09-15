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日本大型無人偵察機外海斷訊 自衛隊：研判已墜毀
日本自衛隊一架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機今天日本時間下午1時左右，在鳥取縣外海上空斷訊。航空自衛隊表示，該架全球鷹推定已墜毀。
日本共同社、朝日電視台報導，下午5時過後，海上保安廳出動飛機巡視時，在鳥取縣外海發現疑似偵察機殘骸的部分機體。
晚間7時半左右，航空自衛隊表示，鳥取縣外海失去通訊的全球鷹推定已墜毀。
日本內閣官房長官木原稔稍早對此表示：「目前沒有接獲對外部造成損害的報告。我認為目前最優先的是搜索機體。」
此外，航空自衛隊最高指揮官、航空幕僚長森田雄博稍早也指出，這架全球鷹失去通訊時「並非正在進行訓練」。
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