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海洋邊界調解會各吹各調 泰指控柬埔寨扮演受害者

中央社／ 曼谷15日專電

泰國柬埔寨今天進入首次聯合國海洋法公約調解會議第2天議程，雙方外交部長發表開場陳述。泰國副總理兼外交部長希哈薩指控柬埔寨在海洋爭端中「扮演受害者」，並強調泰國將捍衛主權及海洋權利。

泰國與柬埔寨針對海洋邊界爭端，從14日至16日在新加坡舉行首次聯合國海洋法公約（UNCLOS）調解會議。

泰國副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天在開場陳述時表示，泰國一直認為鄰國間的分歧應透過對話處理，並藉由雙邊談判重建信任、尋求可持續的解決方案。

但他批評柬埔寨採取不同做法，並提及兩國近期關係緊張，包括柬埔寨洩露兩國領導人私人通話、火箭攻擊造成泰國平民死亡，以及地雷事件造成泰國軍人受傷。

希哈薩指出，柬埔寨非但沒有透過雙邊對話充分、真誠地接觸，反而一再以虛假敘事、扭曲事實及毫無根據的指控詆毀泰國。他說，柬埔寨幾乎每天都在這樣做，包括在國際論壇上亦是如此，而柬埔寨之所以如此行事，「是為了扮演受害者角色，藉此佔據道德制高點。」

柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）表示，柬方將這次調解視為「重建信任的手段，而非升級衝突的形式」。

他指出，柬埔寨的目標是與泰國就「單一、全面的海上邊界」達成共識，或者在劃定邊界之前，同意共同開發並公平分享資源。

巴速坤說：「我們的首要目標是達成一項既能造福兩國人民，又能促進該地區和平、合作與共享繁榮的解決方案。」

泰方已多次表示，這次調解應聚焦泰柬海洋邊界劃界，不應納入柬埔寨提出的資源共享議題。希哈薩今天更強調，調解程序範圍僅涉及泰國灣的海洋邊界劃界，不涉及陸地主權，包括庫德島（Ko Kut）。

泰柬海洋邊界調解程序預計約需12個月，調解委員會之後提出的結論或建議，對雙方均不具拘束力。

柬埔寨 泰國

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