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義大利戰機擊落入侵立陶宛無人機 鞏固北約東翼防線

中央社／ 羅馬15日專電

義大利國防部今天表示，昨天深夜一架無人機侵犯立陶宛領空，義大利空軍兩架歐洲戰鬥機緊急升空攔截，並按北約作戰程序將其擊落。這是義大利戰鬥機在一個月內處理的第二起類似事件，凸顯義國在北約東翼防衛的重要性。

義大利國防部發布新聞稿指出，這項任務是由「波羅的海雷霆三號」（Baltic Thunder III）派出的兩架歐洲戰鬥機（Eurofighter F-2000）執行。「波羅的海雷霆三號」是義大利空軍部署於立陶宛，負責北大西洋公約組織（NATO）波羅的海防空警備任務的特遣空軍部隊。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，「正因像這樣的事件，我們軍隊在北約東翼的存在才更顯至關重要，必須確保集體安全。今天我將與他們站在一起，向他們表達義大利政府和人民的支持，並代表義大利人民感謝他們所做的寶貴工作。」

克羅塞托繼昨天訪問保加利亞之後，今天繼續訪問北約聯盟東翼，將先後到訪波蘭、拉脫維亞和立陶宛，期間他將舉行多場官方會議並探視義大利駐軍。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）14日在X平台發文：「一架剛進入立陶宛領空的無人機，已遭北約戰機摧毀。」他強調「隨著俄羅斯對烏克蘭的侵略行動加劇，這樣的警戒對我們這個地區至關重要。」

法新社報導，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞皆為北大西洋公約組織（NATO）成員，且皆與俄羅斯接壤，3國近來經常通報無人機入侵，此與莫斯科對烏克蘭的戰事有關。

立陶宛 義大利 北約 無人機

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