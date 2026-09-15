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日本大型無人偵察機飛行途中失聯 自衛隊搜索

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本航空自衛隊表示，自衛隊一架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機今天下午1時左右，在鳥取縣外海約50公里的上空斷訊，而斷訊的空域為公海。自衛隊已展開搜索。

共同社報導，這是日本首度發生RQ-4全球鷹失聯事件。日本2022年起，開始在青森縣的三澤基地部署RQ-4全球鷹。

日本放送協會（NHK）報導，航空自衛隊說明，這架無人機隸屬於青森縣的三澤基地，事發時並非訓練期間。不過航空自衛隊並未透露具體的飛行目的。

自衛隊已派出飛機與艦艇搜索這架無人機。

海上保安廳（簡稱海保廳，相當於海巡署）表示，出動飛機搜索之後，於鳥取縣外海發現像是偵察機局部機身的物體飄在海上。海上保安廳也已派遣巡邏船搜索。

海保廳表示，目前尚未傳出船隻等交通工具受害的消息。

RQ-4全球鷹全長約15公尺，翼展約40公尺，高度約5公尺。從地面無線操作的話，能連續飛行約36分鐘，任務包含使用高功能紅外線鏡頭警戒監視。巡航速度最快可達時速約570公里。

日本3架RQ-4全球鷹均部署在青森縣的航空自衛隊三澤基地。

日本 失聯 自衛隊

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