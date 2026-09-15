影／泰王夫婦出訪竟自己開飛機！雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達14日展開對越南的國是訪問，不過這趟王室出訪最吸睛的不是排場，而是兩人竟然自己開飛機去。駕駛艙畫面顯示，兩人駕駛的王室專機在雨中飛行，最後順利降落河內內排國際機場。事實上，這對王室夫婦都有豐富航空經歷，不僅雙雙持有商用飛行員執照，國王能開軍機與民航機，王后過去更曾是空服員。

這架王室專機為波音737-800，註冊編號HS-HMK。畫面從駕駛艙向外拍攝，可見飛機在雨中準備進場，最終於14日安全降落內排國際機場，為瓦吉拉隆功夫婦此次越南國是訪問揭開序幕。

現年74歲的瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）2016年登基，此前曾在泰國皇家武裝部隊歷任多項指揮及參謀職務。他接受過軍事飛行員訓練，擁有駕駛軍用與民航飛機的經驗。

蘇堤達（Suthida）王后的航空資歷也相當豐富。她進入軍中服役前，曾在日本航空旗下JALways及泰國航空擔任空服員，2008年轉入軍中。瓦吉拉隆功與蘇堤達目前都持有泰國民航局核發的商用飛行員執照，並具備駕駛多種機型的資格，因此這次親自駕機出訪。

瓦吉拉隆功夫婦14日下午抵達河內，應越共中央總書記兼國家主席蘇林與夫人邀請展開國是訪問，行程至16日。泰國總理阿努廷也隨行，擔任隨駕部長。

這是越南與泰國1976年建立外交關係以來，泰國國王與王后首度對越南進行國是訪問，也是瓦吉拉隆功夫婦成為國王與王后後首度訪越。瓦吉拉隆功過去曾於1992年及1997年以王儲身分訪問越南。

越南駐泰國大使范越雄表示，此行具有特殊意義，象徵越泰50年友好合作關係邁入新的里程碑。兩國2025年5月16日將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並於2026年5月28日簽署行動計畫，落實2026年至2031年的雙邊合作。

經貿方面，泰國是越南在東協（ASEAN）內最大的貿易夥伴，2025年雙邊貿易額達221億美元，較前一年成長9%；2026年前7個月則已超過150.3億美元。目前另有超過10萬名越南人居住在泰國，約2000至3000名越南人在當地就學或從事研究。

泰國國王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達14日展開對越南的國是訪問，兩人自行開飛機去。圖/截自Outsider's Aviation在YT的影音