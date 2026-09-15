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中國出入境新規今上路！外媒指2產業人才被鎖定 陸恐退回毛澤東時代

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國天津濱海國際機場第一航廈移民管理處。新華社
中國天津濱海國際機場第一航廈移民管理處。新華社

金融時報報導，中國大陸出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」15日正式生效，北京進一步收緊公民出國，並將違反出口管制、可能危害產業或科技安全明文列為限制出境的依據，AI和晶片等敏感科技產業的高階主管、研究人員可能面臨更高的出境限制風險。分析人士警告，中國恐逐漸倒退至毛澤東時代的管控模式，出國不再是個人權利，而成為必須獲得批准才能享有的特權。

新規第4條明定，中國公民若違反出口管制或技術進出口規定，且「可能危害國家產業安全、科技安全」，主管機關可禁止其出境，違反相關規定者，可能面臨3個月至無限期的出境限制及罰款。

金杜律師事務所貿易合規合夥人戴夢皓指出，新規雖未特別點名民營企業，卻讓當局有更明確的途徑限制民企人員出境，包括科技業高階主管與研究人員；加上「可能危害」的措辭，也賦予主管機關相當大的裁量空間。

DLA Piper合夥人蔡朗風（Johnny Choi）表示，未來半導體、AI等敏感科技企業派員赴中時，必須將出口管制與出入境規定一併納入考量，行前審查將更嚴格，不只審查員工本人，還可能檢視與其相關的企業及關係。

隨著美中科技競爭升溫，AI、半導體與先進製造業受到北京嚴密關注。AI新創Manus是近期最受矚目的案例，北京今年稍早據報在Meta尋求收購Manus之際，對公司創辦人祭出出境限制。事件發生後，一些在海外設立公司的中國科技業創辦人赴中出差更加謹慎，甚至減少前往中國的次數。

新加坡管理大學法律教授高樹超指出，即使中國當局沒有正式禁止出境，申請可能遭拒的預期，也會促使民眾自我審查，甚至打消申請出國的念頭。戴夢皓認為，新規實務上恐產生「寒蟬效應」。負責批准員工出國的主管也可能因此更不願核准申請；中國政府人員往往必須將護照交由任職單位保管，出國前再申請領回。

高樹超警告，中國可能逐漸倒退至1990年代以前的模式，讓國際旅行「不再被視為個人權利，而更像是一種必須取得行政批准才能享有的特權」，同時讓人員與資本更牢牢留在黨國體制控制範圍內。毛澤東時代長期嚴格限制民眾出國，直到改革開放後才逐步鬆綁。

BBC引述人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）數據指出，中國最高法院資料庫中，提及限制出境的紀錄已從2016年的89筆暴增至去年的18萬8760筆；涉及限制出境的民事裁判占比，也從2019年的約0.23%升至2025年的7.3%，增加超過30倍。

毛澤東

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