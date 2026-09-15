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川普曾稱彈藥幾乎無限！五角大廈監察報告認庫存短缺、供應鏈卡關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「華盛頓號」航空母艦13日在阿拉伯海行駛，飛行甲板上的一名水兵正在搬運彈藥。路透
美國海軍「華盛頓號」航空母艦13日在阿拉伯海行駛，飛行甲板上的一名水兵正在搬運彈藥。路透

美國總統川普2周前發文表示，美國擁有「幾乎無限量」的彈藥，並猛烈抨擊有關彈藥短缺的報導，國防部長赫塞斯也否認美國彈藥庫存吃緊。但五角大廈監察長14日發布首份美伊戰爭報告指出，這場衝突已造成美國關鍵彈藥庫存短缺，彈藥補充也面臨供應鏈「瓶頸」。

NBC新聞與CNN先前均曾報導相關戰況。五角大廈監察長依國會要求提交的報告，涵蓋2月28日戰爭爆發至6月30日，也是首批由政府機構公開發布、詳細說明這場美以主導對伊朗衝突的範圍、規模，以及美軍、國務院和其他機構為此付出成本的報告之一。

根據報告，美國在對伊朗戰爭中已付出約334億美元（約台幣1.06兆元）成本，其中包括消耗彈藥223億美元、裝備損失37億美元，以及其他支出74億美元，但尚未計入修復受損設施的費用。報告詳細說明戰爭最初4個月軍事裝備、軍機和其他軍需物資的損失，包括至少30架美國大型無人機遭摧毀。

報告也承認美國關鍵彈藥庫存不斷減少，並指出，為緩解彈藥短缺與供應鏈瓶頸，五角大廈正「努力簡化採購流程、縮短生產前置時間，並儲備關鍵材料、零組件和特定彈藥，以便在突發狀況發生時迅速因應」。

此外，這份五角大廈監察報告也是美國政府最早正式確認美國海軍巴林後勤樞紐遇襲的官方文件之一。報告證實，伊朗曾以無人機和彈道飛彈攻擊這處主要後勤樞紐。這處樞紐遭摧毀，也使美軍建立「足夠的海軍基地與支援港口」面臨「重大挑戰」。

監察長援引與美國中央司令部（CENTCOM）的溝通內容指出，伊朗在戰爭最初幾個月的攻擊，「損壞並摧毀了美軍位於科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿曼和約旦基地的數百棟建築物與設施」。

監察報告指出，伊朗的攻擊迫使美軍大幅改變在當地的傳統運作方式。在遭到伊朗及其代理勢力攻擊後，中央司令部「轉移人員、資產和儲存設施」，其中包括將陸軍醫療後送直升機撤出伊拉克和科威特，意味著「大多數醫療後送都改由陸路前往當地治療設施」。

這份報告也涵蓋美國在該地區的外交活動，指出由於大多數美國駐外機構處於授權撤離或命令撤離狀態，2月23日至6月30日期間，最多有3500名外交人員不在該地區。

五角大廈 川普

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