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日中友好議員聯盟訪問團見中國官員 盼推動對話

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本跨黨派國會議員團體「日中友好議員聯盟」8名議員近日訪中，團長高村正大表示，14日已在北京分別會見中國外交部部長助理劉彬與「中國人民對外友好協會」會長楊萬明。

「每日新聞」與朝日電視台報導，這是日相高市早苗去年11月在國會發表「台灣有事」相關言論導致中日關係陷入低潮後，「日中友好議員聯盟」首度派團訪中。

這次訪問團成員由自民黨籍眾議員、前法務副大臣高村正大率領，出訪成員也包含執政黨日本維新會、在野黨中道改革聯合、國民民主黨、日本共產黨的議員。

「日中友好議員聯盟」會長、自民黨前幹事長森山裕，這次並未同行。

高村昨天向媒體提及與劉彬的會談時表示，「不溝通，雙方就會互相疑神疑鬼，應該避免讓（緊張局勢）升級」。高村也稱，已向中方傳達就確保日本僑民安全，以及管制軍民兩用商品出口到日本之事表示擔憂，以及提到人員交流的重要性。

儘管高村並未具體透露中方的詳細發言，但高村表示，「我認為直接、面對面碰面，至少是一大步」。他強調，「多次接觸，最終會促成政府間的對話」。

日本共同社報導，負責中方民間外交的「中國人民對外友好協會」已公布楊萬明會見「日中友好議員聯盟」的會議記要。紀要批評高市去年的涉台言論，主張「嚴重違背兩國達成的嚴肅政治共識，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重損壞雙方交流合作氛圍。」

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