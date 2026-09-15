日相高市擬納維新會幹事長入閣 兩黨首度閣內合作

日本自民黨幹事長鈴木俊一14日透露，日本首相高市早苗已確定要在近期的內閣改組中，起用日本維新會幹事長中司宏入閣，擬任命為內閣府特命擔當大臣。

「日本經濟新聞」、「讀賣新聞」、日本電視台（Nippon TV）報導，這將是自去年10月自民黨與日本維新會組成聯合政府以來，維新會首次有人出任閣員，實現「閣內合作」。

高市早苗今天也表示，預定於16日公布自民黨高層人事，17日進行內閣改組。

中司宏70歲，是眾議院大阪第11選區選出的議員，已當選3屆。他曾擔任大阪府枚方市市長及大阪府議員，政治經驗豐富。去年8月起擔任維新會幹事長，與自民黨幹事長鈴木俊一合作，負責政策及國會運作的協調工作。

考量中司宏將是維新會首位入閣人選而備受矚目，加上他以穩健及協調能力著稱，高市早苗陣營與維新會一致認為，中司宏是適合人選。

談到中司宏的人事安排，鈴木俊一表示，「高市早苗認為，建立穩定的政治基礎是極為重要的事情」。

與自民黨聯合執政的日本維新會若首度入閣，鈴木俊一也對此表達期待。他表示，「作為執政黨的團結將進一步加強，也有助於政治穩定」。

而中司宏的具體職掌預計將考量維新會重視行政及財政改革、法規改革等政策後決定。

高市早苗自去年10月內閣成立之初，就持續邀請維新會方面入閣，但維新會當時表明，暫時希望維持「閣外合作」方針，因此入閣一事一直擱置。

另外，在自民黨黨務人事方面，高市早苗有意讓副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一、政調會長小林鷹之留任，選舉對策委員長西村康稔也正朝留任方向協調。

另外，現行體制的一項課題，是負責「朝野協調」的國會對策委員長人選。高市早苗決定起用主張國會改革、40多歲的前官房副長官村井英樹出任這項職務。

剩下的一大焦點是總務會長有村治子的去留。據相關人士透露，高市早苗為了在執政黨席次未過半的參議院強化與黨內方面的合作，正考慮讓身為參議院議員、也是高市身邊親信的有村治子，出任自民黨參議院方面的執行幹部。