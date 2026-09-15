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影／台女闖日本走私喪屍菸彈被抓！威士忌瓶藏3公斤液體 姓名長相曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
23歲台灣籍女子呂香綾涉嫌將約3公斤含依托咪酯的液體藏在威士忌酒瓶內，企圖走私至日本羽田機場，遭警方逮捕。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
23歲台灣籍女子呂香綾涉嫌將約3公斤含依托咪酯的液體藏在威士忌酒瓶內，企圖走私至日本羽田機場，遭警方逮捕。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本電視台、TBS與富士電視15日報導，一名23歲台灣女子涉嫌大量走私俗稱「喪屍菸彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate），在日本遭警方當場逮捕。

警視廳表示，無業的呂香綾涉嫌9日從馬來西亞吉隆坡國際機場出發，將約3公斤含有依托咪酯的液體藏進威士忌酒瓶，再連同酒盒放入行李箱，企圖走私至羽田機場。海關人員檢查時發現異狀，案件因此曝光。

依托咪酯使用後會造成手腳痙攣，因此被稱為「喪屍菸彈」；自2025年5月在日本被列為指定藥物以來，此次是警視廳歷來查獲數量最多的液態依托咪酯。

呂姓嫌犯接受偵訊時否認犯行，供稱自己在社群媒體應徵打工，受託購買威士忌後交給另一人，對方之後又將酒退還，要求她帶到日本。她辯稱只是受人委託幫忙帶貨，「不知道裡面裝的是什麼」。

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喪屍菸彈 依托咪酯

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