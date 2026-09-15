立陶宛領空遭無人機入侵 北約戰機升空擊落

立陶宛總統瑙塞達今天表示，北約戰機擊落一架進入立陶宛領空的無人機。波羅的海（Baltic Sea）的立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞3國，近來經常通報俄羅斯無人機入侵領空。

法新社報導，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞皆為北大西洋公約組織（NATO）成員，且皆與俄羅斯接壤，3國近來經常通報無人機入侵，此與莫斯科對烏克蘭的戰事有關。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）在X平台發文：「一架剛進入立陶宛領空的無人機，已遭北約戰機摧毀。」

瑙塞達補充說：「隨著俄羅斯對烏克蘭的侵略行動加劇，這樣的警戒對我們這個地區至關重要。」

根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT）引述國家危機管理中心（NKVC），這架無人機墜毀在中部考納斯湖（Lake Kaunas）附近鄉間。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）在X平台發文致謝，「盟友的存在有助於保護我們的領空、強化我們的安全」。

布德里斯補充說：「這正是盟軍將團結與決心付諸行動的最佳範例，清楚傳達北約保持警戒、堅定承諾且準備就緒的訊息。」

今年5月，北約戰機曾在愛沙尼亞上空擊落一架烏克蘭無人機，這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約空警首次在波羅的海國家領空攔截外國無人機。