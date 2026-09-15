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美學者：習近平像「魔術盒彈簧人」川普摸不清老被反將一軍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）5月15日陪同美國總統川普（右）參觀北京中南海花園。路透
中國國家主席習近平（左）5月15日陪同美國總統川普（右）參觀北京中南海花園。路透

美國國家安全會議前中國事務主任秦江南14日在「大西洋月刊」撰文分析，美國總統川普一再吹捧自己與中國大陸國家主席習近平關係很好，顯然相信私人交情有助於促成美中協議，但這反而暴露他不了解這個地緣政治對手。習近平幾乎不受私交左右，面對多年親信也能毫不留情整肅；川普慣用出其不意作為對習策略，第二任期卻屢遭習近平反將一軍，從強硬反擊對等關稅，到祭出稀土出口管制，反而是習近平讓川普措手不及的次數更多。

華府智庫「布魯金斯研究所」學者秦江南（Jonathan Czin）曾任美國中央情報局高階分析員，擔任拜登時期國安會中國事務主任，參與拜登每次與習近平會面及通話的幕後準備工作，並協調美國政府的對中外交政策。

秦江南指出，川普過去10年對習近平時而拉攏、時而交鋒，第一任期結束後仍稱習近平是朋友、自己非常了解對方。這些經驗似乎讓川普相信，他擁有幕僚無法取代的第一手洞察，過去一年甚至將女婿庫許納、特使威科夫等親近幕僚排除在密集對中外交之外，幾乎親自扮演白宮中國事務官員。

然而，川普慣用難以預測的手法取得談判優勢，第二任期卻反而更常被習近平打得措手不及。秦江南形容，習近平行事像「魔術盒裡的彈簧人」，能耐心蓄勢多年，等到最有利時機才突然出手；政治風格則像打撲克牌，安靜觀察對手、衡量籌碼後才出牌，與賭徒般偏好大膽下注的川普截然不同。

川普離開白宮4年間，習近平已有充分時間摸清這名對手。川普2.0開始後，北京先後強硬反擊關稅、祭出稀土出口管制，兩人在釜山及北京會面也未取得重大成果，但川普政府事後反而更強調兩人的私人交情，顯然期待靠這層關係換取有利美國的協議。秦江南直言，習近平掌權14年來，「沒有任何可觀察到的事實」支持這種期待。

今年1月遭習近平撤換的解放軍最高階將領張又俠就是一例。兩人交情長達數十年，父輩更曾並肩作戰，習近平4年前還讓張又俠延後退休、繼續協助掌管解放軍，如今仍毫不留情將他撤換。秦江南認為，習近平連這樣的多年親信都能捨棄，更遑論中國最大地緣政治對手的領導人。

秦江南認為，川普想靠個人魅力換取外交成果，其實非常美國。美國政治人物仰賴交際、魅力與和對手達成交易的能力；習近平成長的中共政治體制卻恰恰相反，坦率與過度展現個人鋒芒都可能招致政治風險。

秦江南最後指出，川普似乎真心認為自己在對習交鋒中占上風，但第二任期每次川習會都呈現鮮明對比。去年釜山峰會時，習近平剛公布中國直至2030年的五年規畫，川普卻深陷史上最長政府停擺；今年5月川習會前，川普又因伊朗戰事不利延後訪中。如今習近平訪美後將為第四個5年任期鋪路，川普卻可能在期中選舉後淪為跛腳總統。

這些對比只會強化習近平「美國正在衰退、中國正在崛起」的判斷。秦江南認為，既然相信時間站在自己這邊，習近平根本不急著與川普達成協議，大可維持兩人表面友好，同時延續美中僵局。

習近平 川普

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