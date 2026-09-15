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全球民主現況報告出爐 台灣公民參與名列全球第7

中央社／ 斯德哥爾摩15日綜合外電報導

國際智庫最新「全球民主現況」報告指出，台灣去年在「公民參與」方面名列全球第7，國會監督效能同樣出現進步，但在司法獨立部分則與美國雙雙降至「中段班」。

總部位於瑞典斯德哥爾摩的政府間監察機構「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）今天公布「2026全球民主現況」（The Global State of Democracy 2026）報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。

報告顯示，2020年至2025年間，在調查涵蓋的國家中，約57%至少有1項民主健全度指標出現倒退。

在這份報告中，台灣2025年在「公民參與」指標全球排名第7，並列芬蘭，排名與去年相同。

在「國會監督效能」指標上，全球僅13國進步，亞太地區包括台灣、斐濟、巴布亞紐幾內亞、塔吉克與泰國。

不過，在「司法獨立」方面，台灣、阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家，2025年評比則出現下滑；其中，台灣與美國雙雙從「前段班」跌至「中段班」。

此外，報告也特別關注區域安全與地緣政治衝擊，指出2025年印度與巴基斯坦、柬埔寨與泰國，以及台灣海峽等地陸續發生邊境緊張局勢與衝突事件，區域穩定及國安相關壓力恐為各國民主治理帶來風險，都將是未來的觀察重點。

綜觀全球情勢，報告指出，從新聞自由到司法獨立，美國各項民主指標均跌至半個世紀以來新低，這種影響正向全球擴散，「華府退出以規則為基礎的國際秩序，削弱外界對多邊主義的信心，也助長威權主義領袖與民粹主義者的氣焰」。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）告訴法新社：「毫無疑問，這波全球民主疫情的『零號病人』，正是美國現任總統（川普）。」

談到川普2020年拒絕承認敗給民主黨籍對手拜登（Joe Biden）一事（川普已在2024年大選後重返白宮），卡薩斯-薩莫拉說，他認為這已對全球產生影響，合理化這類攻擊選舉程序公信力的行徑，並在隔年川普支持者襲擊美國國會大廈事件後，加速惡化趨勢。

他提到，川普用來削弱、最終關閉美國國際開發總署（USAID，美國對外援助機構）的那套論述，如今也被塞爾維亞政府用來打壓當地的公民社會組織。

國際民主及選舉協助研究所1995年由14個創始會員國成立，目的是推動選舉事務並監督各國民主體系運作，目前擁有超過30個會員國；美國原是觀察員國，但已於今年退出。

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