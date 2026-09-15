北京香山論壇登場 港媒：日本官員未獲邀

為期3天的第13屆北京香山論壇今天揭幕，美國參加論壇的層級回升，與此同時，香港明報披露，日本官方並未獲邀與會，而是由前首相鳩山由紀夫等民間人士參加。

明報今天作了上述報導。今年主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，中國國防部長董軍預期將致開幕詞。

報導提到，香山論壇被視為新加坡香格里拉對話（香會）的「中國版」，今年恰逢創立20週年。中國國防部發言人蔣斌昨天表示，本次論壇共有近100個國家、地區和國際組織官方代表團，以及中國專家學者參會，包括60多名部級和軍隊總參謀長級以上代表。

日本駐北京武官和（官方）防衛研究所學者去年參加了香山論壇。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論之後，中日關係陷入低潮。報導說，今年僅由民間的日本笹川和平財團相關人士以及前首相鳩山由紀夫參加。

美國去年派出駐北京使館武官參會，今年據報則由戰爭部中國事務高級主任卡拉斯（Cynthia Carras）率團參加。