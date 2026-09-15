川普長子被爆收普亭親信大禮！包私人小島放煙火 川普說話了

紐約時報報導，美國總統川普長子小川普被爆今年在巴哈馬舉辦的奢華婚後派對，竟由與俄羅斯總統普亭關係密切的俄國商人克列姆列夫豪擲數十萬美元買單，包括包下一座私人島嶼及施放煙火。消息曝光後，小川普夫婦也坦承接受這份大禮，但強調克列姆列夫只是「親愛的朋友」，這場豪華慶祝活動是對方送上的結婚禮物，稱「有時候，結婚禮物就只是一份結婚禮物」。

克列姆列夫（Umar Kremlev）是國際拳擊協會主席，與克里姆林宮關係密切。他今年4月才獲普亭頒授高階國家勳章「友誼勳章」，並在5月隨普亭代表團訪問中國大陸。克列姆列夫目前遭烏克蘭制裁，烏方制裁資料將他形容為「普亭安全部門首長的親密好友」。他主導的IBA曾獲俄國國營能源巨頭俄國天然氣工業公司支持。

調查新聞機構ProPublica率先披露，克列姆列夫為這場慶祝活動支付數十萬美元，包括包下一座私人島嶼，供賓客舉行派對及住宿，還負擔大型煙火秀等高額開銷。克列姆列夫本人雖未參加婚禮儀式，卻現身後續慶祝活動，且引起注意，部分賓客私下紛紛詢問「他是誰、為什麼會在這裡」。

報導曝光後，小川普與妻子貝蒂娜（Bettina Trump）在Instagram發表共同聲明，承認克列姆列夫「非常慷慨地為我們舉辦了兩個令人難忘的慶祝夜晚」，並稱這是「朋友送上的極其慷慨結婚禮物」。兩人強調，這趟私人島嶼行程原本就是與朋友安排好的周末活動，與婚禮儀式本身不同，也反駁外界將此事政治化，稱「友誼不需要政治動機，慷慨也不代表背後必然有所圖」。

川普本人並未參加兒子的婚禮或婚後派對。白宮被問及他是否知道克列姆列夫出資時，川普回應：「我完全不知道克列姆列夫是誰，從沒聽過他。」他並強調，對方沒有替兒子的「婚禮」付錢，因為婚禮是在不同地點、不同日期舉行，俄商出資的是後續派對，「沒什麼大不了！」

克列姆列夫方面則表示，他與小川普是朋友，兩人約在幾年前認識，克列姆列夫「從未與任何美國朋友或熟人討論政治」，包括小川普。小川普發言人也稱，兩人並無生意往來，是透過共同友人認識，之後因都喜歡拳擊與狩獵而熟識。

美國政府倫理規範專家指出，總統家族通常應避免接受外國人士高額私人餽贈，尤其對方來自俄國等美國對手國家，最大疑慮在於贈禮者未來可能要求政治回報。值得注意的是，克列姆列夫去年川普第二度就任總統後不久，便曾公開致函川普，希望美國政府在IBA與國際奧會的爭端中提供支持。