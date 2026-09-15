美提議能源停火 澤倫斯基：美保證俄誠意才支持

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，唯有在華府能確保莫斯科真正有誠意結束侵烏戰爭的情況下，基輔當局才會準備支持美國所提出、俄烏雙方停止打擊能源設施的提議。

路透社和法新社報導，美國總統川普宣稱烏克蘭與俄羅斯已同意互不攻擊對方的能源目標後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每晚例行視訊演說中做出上述表示。

澤倫斯基說：「如果這能成為緩和局勢的第一步，走向停止俄羅斯打擊我國關鍵基礎設施、並停止我方反擊的第一步，烏克蘭準備支持緩和局勢。」

他強調：「到目前為止，還沒有人看到俄方有結束戰爭的真實意願。但如果我們的美國夥伴能確保俄羅斯真正準備好、誠實且長期結束這場旨在摧毀生命的戰爭，烏克蘭將採取自己的緩和局勢措施。」

在歷時4年半的戰爭中，俄羅斯頻繁打擊烏克蘭能源設施，重創供暖與電力網絡，嚴重擾亂工業運作與平民日常生活。

烏克蘭軍方數月來也持續對俄羅斯工業設施發動攻擊，特別是身為俄國經濟支柱的石油工業，導致俄羅斯多個地區面臨嚴重的汽油短缺。

澤倫斯基稍早在社群媒體上發文，內容等同於否認烏克蘭已正式為川普所稱「雙方已同意停止攻擊」的說法背書。

澤倫斯基表示，烏克蘭不相信俄羅斯願意遵守任何協議。他強調，任何協議都必須「可靠、長期，且切實為人民生活帶來實質影響」。

川普透過聲明表示，俄烏雙方已同意互不攻擊能源目標。川普在社群媒體寫道：「烏克蘭已同意不打擊俄羅斯能源目標。俄羅斯也同意採取同樣行動！」

澤倫斯基表示：「我們看到俄方正感受到壓力，因為我方精準打擊了俄羅斯的戰爭經濟。」