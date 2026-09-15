美軍首度承認在太空部署武器！專家曝光可能用途 恐促中俄跟進

金融時報報導，美國軍方14日首度承認早已在太空部署武器，但拒絕透露具體細節或能力。安全專家示警，此舉恐適得其反，促使其他國家跟進擴充太空武器，尤其中國大陸與俄羅斯正加速發展太空軍事計畫。

美國獨立機構「世界安全基金會」太空安全與穩定首席主任山姆森（Victoria Samson）推測，美軍這款武器可能不是直接摧毀衛星的動能武器，而是部署在太空、用來干擾衛星訊號的設備。山姆森指出，美國向來避免會製造大量太空碎片的攻擊，因此非動能武器的可能性較高。

美國空軍部長梅因克（Troy Meink）出席美國空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）會議表示：「如今，美國已擁有部署於軌道上的太空控制武器，能保護聯合作戰部隊，抵禦敵對勢力的行動。」

他僅強調這番表述「從嚇阻角度而言至關重要」，若進一步透露「我們正在做什麼」，反而可能削弱嚇阻效果。他還說，美國必須確保能在太空「自由行動」，因為太空已成為攸關美國軍事與經濟安全的重要領域。

川普政府正加速建構「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統所需的太空能力。梅因克14日也表示，美國目前已擁有可供飛行測試的太空攔截器硬體。太空攔截器是金穹系統的一項關鍵設計，目標是在太空中攔截來襲飛彈。

美國太空軍將「太空控制」（space control）定義為，為爭奪並控制太空領域所需進行的防禦或攻擊活動，最終目標是取得「太空優勢」。根據太空軍的作戰框架，太空軌道攻擊既可能使用動能武器，也就是能造成實體破壞的武器，也可能使用非動能手段。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」航太安全計畫副主任史沃普（Clayton Swope）表示，太空控制行動不只會發生在太空，也可能在地球上進行，例如攻擊衛星地面站，或干擾衛星通訊。不過，他認為，梅因克的說法太過模糊，不足以真正嚇阻中國與俄國。

史沃普說：「他們必須更清楚這項武器的破壞力，以及跨越什麼樣的紅線，才可能觸發美國動用。」

山姆森警告，美國如今公開承認在太空部署武器，可能反而給中國、俄羅斯更多理由發展或公開類似武器，形成相互擴軍的惡性循環，最終提高真正動用太空武器的風險。

費城智庫「外交政策研究所」研究員萊爾（Sam Lair）也表示：「如今，美國的對手或其他國家都可以拿這件事當理由，為新的或既有的反太空計畫辯護。」

萊爾雖不認為梅因克這番宣布會直接促使其他國家從零開始發展全新的反太空武器計畫，但他指出，這勢必會為其他國家內部支持擴張既有或推動新計畫的人士，提供更多政治上的說詞與論據。