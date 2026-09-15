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蘇格蘭、北愛及威爾斯獨派政黨聯合宣言 追求民族自決

中央社／ 倫敦14日專電

蘇格蘭、北愛爾蘭以及威爾斯的首席大臣今天在威爾斯首府卡地夫（Cardiff）會談並發表備忘錄，重申民族自決權，強調倫敦當局無權阻礙蘇格蘭、北愛和威爾斯人民決定自身未來的民主進程和原則。

備忘錄另提到，蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾斯的未來在歐洲聯盟（EU），三方將合作重建並強化與歐盟的關係。

英國於2020年1月脫離歐洲聯盟。英國由英格蘭、威爾斯、蘇格蘭以及北愛爾蘭組成。在2016年的脫歐公投，蘇格蘭和北愛爾蘭支持續留歐盟的票數較多，英格蘭（除了倫敦）和威爾斯則是以支持脫歐的票數居上。

今天出席卡地夫會談的分別是蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾斯首席大臣：蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁史文尼（John Swinney）、愛爾蘭新芬黨（Sinn Féin）副主席歐尼爾（Michelle O'Neill），以及威爾斯民族黨（PlaidCymru）黨魁伊奧沃斯（Rhun ap Iorwerth）。

「首席大臣」是在英國分權體制下，蘇格蘭、北愛爾蘭或威爾斯的政府首長，不同於代表英國中央政府的蘇格蘭、北愛爾蘭或威爾斯事務大臣。

經過今年5月的地方選舉，英國如今出現蘇格蘭、北愛爾蘭以及威爾斯首席大臣皆出自「獨派」（追求自英國獨立）政黨領袖的情況，是英國自1990年代晚期實施「權力下放」（地方分權）以來首見。

在今天發布的備忘錄，蘇格蘭、北愛及威爾斯三方皆對「憲政變革」表示期待，並認為相關變革勢不可擋。

不過，值得注意的是，在北愛爾蘭，最高行政權力由首席大臣和副首席大臣共享，雙方權力相等，共同作成政府決策。北愛副首席大臣里特彭格利（EmmaLittle-Pengelly）是民主聯盟黨（DUP）黨員，這是北愛主要「親英」政黨之一。

里特彭格利未出席卡地夫會談。她在會談登場前即發表聲明，強調歐尼爾未按既有制度規範取得授權，不得以「北愛爾蘭首席大臣」名義與會或簽署任何文件。

里特彭格利並稱，尋求脫離英國、爭取與愛爾蘭統一的政黨領袖，勢必會把「首席大臣」這個職位當成武器，用以瓦解英國。

北愛位於愛爾蘭島北部，該島南部為獨立的愛爾蘭共和國（Republic of Ireland，一般簡稱為愛爾蘭）。蘇格蘭、威爾斯、英格蘭則皆位於大不列顛島（GreatBritain）。

新芬黨長期追求愛爾蘭島南、北統一。新芬黨主席麥當勞（Mary Lou McDonald）也出席今天的卡地夫會談，雖然她是愛爾蘭眾議院議員。

卡地夫三方備忘錄未直接提及推動舉行獨立公投。值得一提的是，蘇格蘭、北愛和威爾斯各自的自治程度、政治傳統及與倫敦當局的憲政和歷史關係，有明顯差異。

舉例而言，北愛爾蘭舉行獨立公投有1998年「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement）揭示的明確機制，蘇格蘭舉辦獨立公投須經與英國中央政府協商取得同意，而自治程度最低的威爾斯，現階段甚至還在向倫敦爭取司法、警政等事務的權力下放。

伊奧沃斯近日接受英國「衛報」（The Guardian）專訪提到，現任英國首相柏南（Andy Burnham）擔任英格蘭大曼徹斯特都會區（Greater Manchester）首長期間（2017年5月至2026年6月），在警政領域享有的權力比威爾斯首席大臣還大，「這實在說不過去」。

伊奧沃斯表態，他目前不以推動獨立公投為目標，但有意為此「深耕基礎」。

儘管部分媒體報導將今天的卡地夫三方會談與美國總統川普（Donald Trump）12和13日陸續表示樂見愛爾蘭「統一」（unified）扣連，然而，北愛、蘇格蘭和威爾斯尋求自倫敦取得更多權力並落實「人民自決」，是已存在多年的趨勢。

隨著今年7月柏南上任，他標榜的「權力下放」、「勿獨尊倫敦」施政原則，更是為北愛、蘇格蘭和威爾斯的「自決」主張提供政策正當性。

柏南擔任地方首長時，成功建立貼近庶民、勇於代表地方利益對抗倫敦的形象。而在今天發布的卡地夫備忘錄，北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯三方誓言將在經濟、能源、國際合作等領域加強串聯協作，以利為在地民眾謀福，而不是為倫敦當局服務。

柏南預定10月邀集北愛、蘇格蘭和威爾斯首席大臣舉行會談。

英國政府一名發言人表示，首相與各首席大臣的互動是以「夥伴關係」和「合作」為基礎。英國政府專注於應對大多數英國民眾最在乎的議題，包括緩解財務壓力、強化經濟安全，而非忙於開展憲法辯論或討論是否舉行公投。

蘇格蘭曾在2014年舉行獨立公投，結果「反對」獨立的總票數（占比約為55%）多於「支持」獨立者（占比約為45%）。2014年之後，歷年各項民調結果顯示，支持獨立的蘇格蘭民眾一般不超過50%。

儘管支持獨立的人數近一年有微幅超越持「反對」意見者的趨勢，被視為「民調大師」的英國政治學教授柯蒂斯（John Curtice）近日向媒體表示，蘇格蘭「獨派」陣營部分人士曾坦言，一旦支持獨立的民眾「持續多達60%」，舉行公投才有意義。

根據脫歐以來的歷次民調結果，支持脫離英國的北愛和威爾斯民眾，占比一般不超過40%。

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