「反基地」彈性疲乏 玉成丹尼敗在經濟議題

十三日舉行沖繩知事選舉，自民黨等多個日本保守派及右翼政黨支持的新人古謝玄太大勝，有說法是沖繩選民不支持現任知事玉城丹尼對北京友好的立場。但其實無論選前和出口民調均反映出，選民這次最重視的議題其實是如何提振在地經濟，而非玉城背後的在地政治組織「全沖繩」長期力推的反戰和反駐沖繩美軍。

日本放送協會（ＮＨＫ）等多家日媒皆很關注這場選舉。以ＮＨＫ十三日所做的出口民調為例，四成九的沖繩選民最期待新知事能提出有關刺激當地景氣與讓物價下降的政策，其次是教育與育兒政策（兩成選民）；普天間機場遷址等駐沖繩美軍引發的「基地問題」排第三（一成七）。

日本共同社所做的出口民調也顯示，沖繩選民最重視的是活絡當地經濟（四成九五），且做此回答的選民又有七成八七說自己投給古謝；反觀最重視基地問題的只有二成○九，而做此回答的選民又有七成二九說自己投給尋求第三任的玉城。

有日媒報導稱，二月眾議院大選時，自民黨籍候選人就在沖繩全縣四個眾議員選區大獲全勝，這次知事選舉顯然延續此一「全沖繩」長期主張的政策，出現「退潮」的情形。

這背後的經濟數據，像日本內閣府去年八月發表的各都道府縣人均所得排名，排第一的不意外是東京都（六○三點七萬日圓，台幣約一二一萬元），沖繩則是排第四十、墊底的二二四點九萬日圓（台幣約四十五萬元）。

美國南加大教授葛羅斯曼認為，古謝當選，不應解讀為沖繩民眾給予中央政府在「台灣有事」時參戰的授權。