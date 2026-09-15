沖繩變天 日布局「台灣有事」阻力大減

沖繩縣十三日選新知事（縣長），準知事古謝玄太在選戰期間主張，不反對將宜野灣市的駐沖繩美軍普天間機場搬遷至沖繩名護市的邊野古地區，與持反對立場的現任知事玉城丹尼形成對比。玉城也反對日本政府持續強化南西諸島（琉球群島）防禦，增設或部署雷達站和飛彈部隊，以免沖繩再次像二戰末期般捲入戰火。

但在沖繩「變天」後，預料未來自民黨領導的中央政府在沖繩推動相關政策時，將面臨較小阻礙。若明年六月二戰沖繩戰役八十二周年戰歿者追悼式時，右翼的日相高市早苗還在任，那她致詞時很可能不會再遇到今年現場多次傳出抗議聲的尷尬場景。

沖繩本島距台灣不到七百公里，日本「國境之西」與那國島距台灣更僅約一一○公里，是第一島鏈的重要一環。美國南加大教授葛羅斯曼說，古謝當選，讓中央政府擁有更大空間為「台灣有事」做準備。

古謝勝選，可能讓中央政府將南西諸島各機場及港口指定為「有事」之際，可供日本自衛隊和海上保安廳使用的設施時，在沖繩面臨較小阻礙。

美國策略諮詢公司「亞洲集團」專家西村凜太郎也說，這次知事選舉結果（為高市政府在沖繩）消除政治障礙，也有望提升日本強化嚇阻中國大陸的能力；包括普天間機場遷址，與自衛隊使用機場及港口等軍民兩用設施的相關問題，古謝都比玉城更願意協商。

琉球大學教授我部政明提到，合理判斷，古謝上台後，有望同意中央的上述指定，將沖繩部分的民用設施開放軍用。

古謝曾任沖繩縣廳（縣政府）所在的那霸市副市長，他當選後對媒體表示，沖繩周邊的安全環境正變得愈來愈嚴峻。

中央政府已指定全國五十七座機場和港口，納入「有事」時為日本武裝部隊加油與補給彈藥的設施網絡，平時則用於訓練。而截至前年，中央政府雖在沖繩選了十二處這類設施，但其中僅三處已完成指定，並由中央政府管理，目前其餘大多由沖繩縣府管理，使用時需玉城同意，但他拒絕放行。

自衛隊近十年陸續在沖繩與那國島、奄美大島、宮古島及石垣島設基地。共軍在沖繩周邊的活動也愈來愈頻繁。中國海警船常在有主權爭議的尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊活動。對此，日本政府視加強南西諸島防禦為當務之急，正推動自衛隊「轉向（日本）西南」。首相官邸消息人士表明，沖繩知事改由保守派擔任，對日本安保而言很重要。