古謝大勝破沖繩紀錄 日相高市掏預算支票

沖繩縣十三日舉行知事（縣長）選舉，十四日完成計票作業，由自民黨等六黨共同推薦的無黨籍候選人古謝玄太，以四十二萬三一二四票當選，創沖繩知事選舉史上最高票紀錄。日相高市早苗十四日隨即表明，將和新知事切實展開合作，而為了振興沖繩經濟，「我將竭盡全力」。

在沖繩「變天」，自民黨終於終結自二○一四年起在該縣知事選舉的三連敗後，「西日本新聞」及日本共同社十四日報導，中央政府二○二七財年（始於明年四月一日）的「沖繩振興預算」概算，將調整編列為破三千億日圓（台幣約六○一億元），而選前內閣府本擬編列二八九七億日圓，即延續近幾年都未超過沖繩縣政府要求的三千億日圓。

除了經濟問題，包括減輕駐沖繩美軍基地對該縣居民造成的負擔等問題，高市十四日也說，中央政府的相關作為，將參考古謝提出的看法。

一位選區在沖繩的自民黨籍議員對共同社直言，今後，中央政府與縣府間的距離拉近了。

古謝十四日上午也在那霸市表示，希望盡快和高市會面，討論沖繩振興政策等議題，未來將採取貼近縣民的施政，並推動沖繩發展。

中央政府對沖繩一直採取實際上將振興預算規模，和邊野古搬遷問題掛鉤的做法，即將宜野灣市的駐沖繩美軍普天間機場，搬遷至沖繩名護市的邊野古地區。

在反對遷址的玉城丹尼主政沖繩縣府期間，自二○二二財年起，沖繩振興預算的原始預算一直維持在二六○○億多日圓。由於準知事古謝主張遷址，因此一位自民黨籍前閣員說，可能加碼至三千多億日圓。

這次知事選舉共六位候選人角逐，但實際上呈現同屬無黨籍的古謝與玉城對決局面，前者獲中央政府的自民黨及日本維新會執政聯盟、在野的國民民主黨、參政黨與公明黨支持，後者則獲在地政治組織「全沖繩會議」（全沖繩）、在野的立憲民主黨、日本共產黨、社民黨及「生命之黨」支持，最後古謝大勝十四萬七○六四票首度當選，也打破玉城二○一八年首度當選知事時拿下的卅九萬六六三二票。

自民黨幹事長鈴木俊一認為，選舉結果讓高市政府的基礎更穩固；自民黨將全力支持古謝的施政，希望一鼓作氣迎接明年春季舉行的「統一地方選舉」。