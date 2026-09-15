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AI末日論 重創亞洲晶片股

聯合報／ 記者藍鈞達魏忻忻洪淑惠、編譯劉忠勇／綜合報導

科技巨頭呼籲ＡＩ發展踩煞車，亞洲半導體股昨天率先遭到賣壓，其中以高度受惠ＡＩ伺服器、高頻寬記憶體（ＨＢＭ）及資料中心投資的個股跌勢最重。南韓KOSPI指數大跌逾百分之三，其中ＳＫ海力士重挫百分之六，三星電子跌百分之四；日本記憶體大廠鎧俠盤中重挫近一成。相較之下，台股跌幅略少，但成交金額萎縮，台積電跌幅百分之一點二四，市場賣壓主要集中對ＡＩ訓練及資本支出敏感度較高的族群。

市場震盪主要來自ＡＩ業界對最先進模型發展速度出現降溫聲音，ＡＩ投資規模愈龐大，投資人也開始質疑，企業獲利能否支撐不斷攀升的基礎設施支出，恐衝擊估值偏高的ＡＩ概念股。此外，美國聯準會本周升息預期升高，也進一步增添亞洲科技股壓力。

相較之下，台股加權指數盤中雖一度重挫近八百點，但隨後跌幅逐步收斂，終場下跌三二二點、收四萬五八六二點，跌幅百分之○點七，但成交金額萎縮至六三○九億元，創四月八日以來單日最低量。

穩懋半導體董事長陳進財昨應邀到北榮大師講堂演講時表示，ＡＩ不會泡沫化，「現在只是開始而已」；ＡＩ確實會取代很大一部分人類例行工作，但ＡＩ最缺創意，人類善用ＡＩ激發更多創意，就永遠不必擔心被取代。

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