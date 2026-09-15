紐時示警：美中互不信任 陷AI囚徒困境

美國總統川普十三日公開淡化人工智慧（ＡＩ）的風險，將部分警告形容為「負面勢力」炒作，並稱美國當前最重要目標是不能在ＡＩ競賽輸給中國。紐約時報報導，美中兩國陷入「囚徒困境」，互不信任確實是ＡＩ監管最核心的政治難題。

川普第二任期以來，政府整體政策明顯偏向支持ＡＩ產業擴張。隨著十一月三日期中選舉逼近，ＡＩ與科技業高層也已投入大筆政治資金影響選情。

紐時報導，如果ＡＩ霸權成為本世紀最重要的國安競爭，美中理論上都能從共同設限中受益，但雙方可能都不相信對方會遵守協議，且ＡＩ不像核武軍控，幾乎無法驗證協議是否落實。華府也陷入兩難，既擔心ＡＩ風險，又怕美國先踩煞車，讓中國乘機超車。

這波ＡＩ安全爭議起於近期多起模型失控事件，有ＡＩ代理突破限制、疑似彼此協作掩蓋行蹤，駭入其他公司的ＡＩ工具資料庫。隨後，超過一千三百名電腦科學家仿效愛因斯坦當年致函美國總統羅斯福警告核武風險，呼籲ＡＩ產業放慢腳步，呼籲政府介入。

紐時形容，華府當前反應和業界憂慮形成極大反差。相較美國在冷戰期間為降低核戰風險成立專責機構、推動軍備管制條約，目前面對ＡＩ這項可能帶來重大安全風險的科技，仍採取相當有限的介入。

多名前官員透露，白宮與政府內部其實有人認為應更積極處理ＡＩ安全，但官員普遍不願和川普唱反調。六月離開美國網路安全暨基礎設施安全局（ＣＩＳＡ）的前政策副主管賈西亞說，「大家害怕跑在總統前面」。

相較於專家警告ＡＩ風險，華府基本上仍在沉睡，至今幾乎沒有實質回應，連ＡＩ究竟是否構成重大威脅，都尚未形成基本共識。