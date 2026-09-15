OpenAI呼籲 美中達成AI安全協議

OpenAI與Anthropic兩大人工智慧（ＡＩ）龍頭公司執行長公開呼籲放緩發展腳步，並呼籲美、中就安全標準達成共識。OpenAI執行長奧特曼說，美國總統川普與中國國家主席習近平若能就ＡＩ安全發展達成協議，兩人應共同獲頒諾貝爾和平獎，「那將是一件極好的事情」。

奧特曼十一日接受財星雜誌專訪表示，即便美中兩國僅就ＡＩ發展建立共同標準與測試方法，也已是了不起的成就。奧特曼十三日在Ｘ平台發文表示，放慢腳步不等於停止發展，即使加強安全措施必須付出代價，只要能確保美國ＡＩ公司負責任地開發日益強大的模型，仍然值得，無論美國面臨多大競爭壓力，都不能成為冒進理由。

Anthropic執行長阿莫戴十三日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）專訪指出，他提議放慢ＡＩ發展速度，但美中對抗局勢是「最棘手的難題」，如果不是面臨這種地緣政治處境，Anthropic原本能有更多時間從容應對。

阿莫戴提出兩項因應策略。首先，避免向威權國家出售晶片並加強自身安全防護，以防技術遭竊；接著是期盼美中能就「不用ＡＩ研發生物武器」達成共識，並擴大既有的生物武器公約。

阿莫戴坦言，若要為ＡＩ進展設下「速度限制」，恐怕需要耗時多年。全球性的節奏調控須與中國合作，任何協議都必須具備可查證性，以確保違約不致構成軍事上的生存威脅，「這種擔憂不僅存在於美國，中國同樣會有類似焦慮」。

不過，川普的科技顧問薩克斯質疑，科技公司可自行放慢ＡＩ發展步調，沒有人能阻止，為何還需要政府介入？加拿大ＡＩ新創公司Cohere執行長戈梅茲指出，難道矽谷少數最優秀且稱霸市場的ＡＩ公司，就能為全世界定義一項畫時代科技的規則和安全標準嗎？這些寡頭企業如今要求扭曲競爭規則，還想獲准替其他所有人制定遊戲規則。

輝達執行長黃仁勳上周在舊金山一場會議時表示，ＡＩ業者強調安全問題，因為這些公司計畫推出網路安全產品，「沒有什麼比製造問題更能創造需求」。