陸官方稱 美加劇AI科技失衡

大陸國家安全部長陳一新撰文表示，ＡＩ已成全球科技競爭的主戰場、大國戰略博弈的新賽道；ＡＩ對大陸國家安全構成威脅，「有關國家」更利用ＡＩ優勢，加劇科技發展失衡。對於Anthropic執行長阿莫戴發文呼籲放緩ＡＩ發展，大陸官媒環球時報直指，其文章暗藏大量針對大陸的遏制條款，實質上是ＡＩ領域的「冷戰劇本」。

大陸網信辦主管的「中國網信」公眾號十三日發布陳一新署名文章，他列舉ＡＩ發展帶來的六大風險挑戰：一是系統性影響政治安全環境，各種敵對勢力和別有用心之人濫用生成式ＡＩ技術，對大陸實施輿論戰、認知戰，威脅大陸安全。

二是顛覆性升級網路攻防態勢，ＡＩ大幅拉低實施網路攻擊的技術門檻與成本投入，對大陸關鍵資訊基礎設施帶來嚴重風險隱患。三是規模性放大竊密洩密風險，大陸部分用戶安全意識不足，使用境外ＡＩ產品處理敏感資訊，造成境內數據大規模外洩。

大陸官方暗指美利用AI優勢，加劇科技發展失衡。路透

陳一新不點名批評美國，第四大風險是ＡＩ壟斷性加劇科技發展失衡，「有關國家」利用ＡＩ優勢，以維護國家安全之名，通過制定實體清單、實施技術管制、壟斷行業標準、建立閉源生態等手段，嚴格限制相關國家引進前沿技術設備、提升科技創新能力，加劇全球智慧產業發展失衡。

第五和第六大風險分別是結構性衝擊社會治理體系及根本性變革軍事鬥爭形態。陳一新舉美以伊衝突為例，誰能通過算法實現更精細感知、更精準判斷、更精確打擊，誰就愈能掌握戰場。

針對美國科技巨頭聯合呼籲放慢ＡＩ發展，環球時報罕見發出「快評」批判，文章暗藏大量針對大陸的遏制條款，實質上是一齣ＡＩ領域的冷戰劇本；阿莫戴的倡議，完全背離科技共治的初心，將技術問題政治化。評論指出，這場冷戰目的，是試圖用技術壁壘、規則壟斷遏制大陸ＡＩ發展，護持華盛頓在前沿科技領域的壟斷霸權，同時將大陸排除在全球ＡＩ治理體系之外。