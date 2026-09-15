中美競爭 川普：贏得AI就贏得一切 「負面力量炒作AI爭議」

中國國家主席習近平九月下旬訪問美國，人工智慧（ＡＩ）預料將是下周「川習二會」的重要議題。對於ＡＩ監管風險，美國總統川普十三日表示，這是有心人炒作，他在意的是美國在全球競爭中領先中國，他希望保持這種局面，「誰贏得ＡＩ就贏得一切」。

川普十三日在愛爾蘭訪問時被記者問到ＡＩ安全問題以及是否支持更嚴格監管ＡＩ，川普僅稱需要一些相關的監管措施，但他沒有提供任何具體細節。

川普將有關ＡＩ發展過快且缺乏監管的憂慮歸咎於「負面力量」炒作。他說，「我們可以設置護欄，我們可以做些事情，但我認為有很多負面力量在炒作這件事。他們不應該炒作這件事，他們炒作的事情根本不會發生。」川普表示，美國在ＡＩ發展方面領先中國，「坦白說，我希望保持這種局面，因為誰贏得ＡＩ就贏得一切。」

在川普發表上述言論的前一天，ＡＩ公司Anthropic的執行長阿莫戴表示 ，ＡＩ產業應該放慢發展步伐，以便讓安全措施有時間跟上。OpenAI執行長奧特曼及xAI執行長馬斯克也認同。

ＡＩ風險已成為十一月期中選舉一項重大議題。前總統歐巴馬表示，民主黨應將ＡＩ作為競選議題，妥善管理。白宮國家經濟委員會主席哈塞特表示，他預計本周舉行會議，由負責網路安全、科技政策的政府官員參加討論；川普也可能與憂心ＡＩ發展過速的國會議員會面，「我認為總統也想聽聽他們的意見。」

美國眾議院議長強生與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯十三日均表示，國會應為ＡＩ建立防護措施，但兩人對於具體限制內容及推動時程都未提出明確方案，凸顯華府仍缺乏共識。強生表示，「我們不會倉促通過會傷害國家並讓中國占優勢的法案，所以必須謹慎處理」，如果國會現在急著監管ＡＩ，美國恐怕會輸掉與中國的競賽，這將威脅美國人。有必要召集業界領袖舉行一次大型會議，共同探討解決方案，確保以正確的方式處理此事，但現在不需要大家恐慌。

傑佛瑞斯則批評強生動作太慢，主張國會應採取「決定性行動」。但被問及具體支持哪些限制措施時，他並未詳細說明，僅表示相關討論將在本周國會復會後展開。

眾院已進入十一月期中選舉前最後一周會期，倉促時程幾乎不可能在短期建立完整的ＡＩ監管架構。