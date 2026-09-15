德國軍事反情報局：破壞活動顯著增加

德國軍事反情報局（MAD）警告，混合式襲擊以及征募所謂“一次性間諜”（Low-Level-Agents）執行任務的威脅增加。該機構年度報告中寫道，德國是“俄羅斯間諜活動的優先偵察目標”。原因是德國在歐洲以及北約的地緣政治地位、聯邦國防軍的擴大以及新型武器的引入。

間諜”（Low-Level-Agents）執行任務的威脅增加。該機構年度報告中寫道，德國是“俄羅斯間諜活動的優先偵察目標”。原因是德國在歐洲以及北約的地緣政治地位、聯邦國防軍的擴大以及新型武器的引入。

“混合式威脅的情況加劇”，報告寫道。混合式襲擊指的是，軍事、經濟、情報、宣傳等手段的結合，目的是，造成其它國家的不穩定。具體包括網絡攻擊、無人機襲擊、在政治上施加影響的企圖以及對交通、能源、電信設施的擾亂性攻擊。

俄羅斯情報部門的一個重要工具是所謂“合法駐留點”，即在使館或准官方機構內的秘密情報據點。新聞機構也被提及。

德國軍事反情報局特別指出，聯邦國防軍成員前往俄羅斯或白俄羅斯探親，容易成為兩國情報部門的目標。結果是，相關人員可能受到當地安全部門的脅迫或勒索。

中國的間諜活動

報告也提及中國從事間諜活動的嘗試。德國軍事反情報局認為，對德國軍事基礎設施的秘密偵查——包括通過無人機或進入聯邦國防軍所在地，這些活動中至少部分可追溯到中國的情報部門。中國情報部門也通過一些海外華人進行間諜活動。

更多閱讀：德軍事情報部門警告：俄間諜活動更為囂張

MAD報告：俄、中刺探德軍情報最活躍

德憲法保護局：德國是中國最重要的情報收集目標之一

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】