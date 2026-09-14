正陷地緣政治角力中…12國籲歐盟加強部署北極 應對俄羅斯威脅

12個歐洲國家的領袖今天齊聚芬蘭，敦促歐盟加強在北極地區的部署。這一地區正陷於俄羅斯與美國總統川普（Donald Trump）的地緣政治角力之中。

法新社報導，這些領袖在芬蘭拉普蘭地區（Lapland）羅文尼米鎮（Rovaniemi）舉行的歐洲—北極峰會（European-Arctic Summit）會後發表聯合聲明，內容寫道：「我們呼籲歐洲聯盟在北極地區歐洲部分，扮演更具戰略性和主動性的角色。」

這場峰會的與會國家包括丹麥、法國、德國、希臘和瑞典等。

川普多次揚言要將格陵蘭（Greenland）這塊幅員廣大的丹麥自治領地納入美國掌控，已在華府的盟友之間引發一場外交危機。

儘管川普的語氣自年初以來有所緩和，歐盟國家仍決心加強在該區域的部署，因為芬蘭東部漫長邊界的另一頭，就是態度敵對的鄰國。

12國領袖表示，俄羅斯構成「重大且長期的威脅」，且企圖在北極地區擴大影響力，加上「對歐洲的敵意，包括混合活動的增加，在在凸顯強化歐盟北極政策的必要性」。

與會官員包括德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa），以及羅馬尼亞、希臘等國領袖。

柯斯塔表示：「這裡發生的事，不僅僅是區域議題，更攸關整個歐洲。」