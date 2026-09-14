快訊

日月潭魚虎球大爆發...電撈量狂飆43倍 仍藏黑數抓不完

油價飆、美10年債殖利率逼近5% 台指期夜盤腳軟

「浪漫匿名者」中村友理44歲病逝！13年前開始抗癌 經紀公司證實死訊

正陷地緣政治角力中…12國籲歐盟加強部署北極 應對俄羅斯威脅

中央社／ 芬蘭羅文尼米14日綜合外電報導
圖為芬蘭羅瓦涅米舉行的歐洲北極峰會期間。美聯社
圖為芬蘭羅瓦涅米舉行的歐洲北極峰會期間。美聯社

12個歐洲國家的領袖今天齊聚芬蘭，敦促歐盟加強在北極地區的部署。這一地區正陷於俄羅斯與美國總統川普（Donald Trump）的地緣政治角力之中。

法新社報導，這些領袖在芬蘭拉普蘭地區（Lapland）羅文尼米鎮（Rovaniemi）舉行的歐洲—北極峰會（European-Arctic Summit）會後發表聯合聲明，內容寫道：「我們呼籲歐洲聯盟在北極地區歐洲部分，扮演更具戰略性和主動性的角色。」

這場峰會的與會國家包括丹麥、法國、德國、希臘和瑞典等。

川普多次揚言要將格陵蘭（Greenland）這塊幅員廣大的丹麥自治領地納入美國掌控，已在華府的盟友之間引發一場外交危機。

儘管川普的語氣自年初以來有所緩和，歐盟國家仍決心加強在該區域的部署，因為芬蘭東部漫長邊界的另一頭，就是態度敵對的鄰國。

12國領袖表示，俄羅斯構成「重大且長期的威脅」，且企圖在北極地區擴大影響力，加上「對歐洲的敵意，包括混合活動的增加，在在凸顯強化歐盟北極政策的必要性」。

與會官員包括德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa），以及羅馬尼亞、希臘等國領袖。

柯斯塔表示：「這裡發生的事，不僅僅是區域議題，更攸關整個歐洲。」

歐盟 俄羅斯 北極 川普 歐洲 格陵蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

芬蘭加入法國核威懾倡議 擴大歐洲核保護傘

加拿大與華府鬧僵 傳正研究能否成為歐盟「準會員」

俄軍攻擊逼近波蘭邊境 波烏警告戰事升級

加拿大與美分手 想與歐盟「閃婚」

相關新聞

南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成

南韓中央日報報導，民調顯示，南韓總統李在明執政滿意度為33.8%，比上周下滑3.6個百分點，再創新低。這已是李在明執政滿意度連續9周下滑。

不滿陸客！南韓超過5萬人聯署 要求取消對大陸人免簽

據中央社報導，韓國國會「國民同意請願」網站最近出現要求取消中國公民免簽入境制度的呼聲，其中一項請願截至上周六已有超過5萬人連署…

正陷地緣政治角力中…12國籲歐盟加強部署北極 應對俄羅斯威脅

12個歐洲國家的領袖今天齊聚芬蘭，敦促歐盟加強在北極地區的部署。這一地區正陷於俄羅斯與美國總統川普（Donald Tru...

印尼突撤換財長 面臨平衡經濟成長與財政赤字挑戰

印尼總統普拉伯沃今天開除財政部長波巴亞，由副財長蘇哈西爾接任。分析人士認為，這項人事安排可能展現政策連續性，且新財長將面...

沖繩知事選敗北 玉城鄧尼轟網路誹謗亂象揚言提告

在本次日本沖繩縣知事選舉中落敗的現任知事玉城鄧尼13日晚間表示，社群媒體上充斥誹謗自己的貼文與謠言，直言「竟然放任如此嚴...

菲律賓南部自治區首屆議會選舉仍傳暴力 至少4死18傷

菲律賓南部「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）今天舉行首屆議會選舉。軍方表示，截至晚間7時，選舉整體大致平靜，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。