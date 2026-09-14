印尼突撤換財長 面臨平衡經濟成長與財政赤字挑戰

印尼總統普拉伯沃今天開除財政部長波巴亞，由副財長蘇哈西爾接任。分析人士認為，這項人事安排可能展現政策連續性，且新財長將面臨兼顧經濟成長與財政赤字的挑戰。

法新社報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）發布政令，指派55歲經濟學家蘇哈西爾（Suahasil Nazara）接替波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）出任財長，但未說明這次人事調整的原因。

蘇哈西爾今天在雅加達宣誓就職，他表示總統賦予他維持財政信譽的重任。

他告訴記者：「總統明確指示應守護國家財政，也就是維持財政健全與信譽。國家預算是國家財政的一環，應有能力落實政府的優先計畫。」

蘇哈西爾是印尼不到2年內上任的第3位財長。他自2019年起出任副財長，曾在波巴亞與前財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）任內擔任副手。

印尼金融銀行（Bank Danamon Indonesia）經濟學家伊爾曼（Irman Faiz）指出：「如果市場能從蘇哈西爾的任命看出什麼訊號，我認為是政策的延續性與機構公信力。」

伊爾曼表示，蘇哈西爾將面臨的挑戰，是在普拉伯沃雄心勃勃的經濟成長政策以及控制印尼財政赤字之間取得平衡。

普拉伯沃制定了最晚於2029年讓經濟成長達到8%的目標，主要透過增加公共支出推動。

印尼政府依法必須將財政赤字維持在國內生產毛額（GDP）3%內，而在中東戰爭帶來經濟壓力之際，市場對赤字的疑慮今年曾引發金融市場重挫。