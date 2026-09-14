南韓總統李在明滿意度33.8%再創新低 不滿意度首破6成

南韓中央日報報導，民調顯示，南韓總統李在明執政滿意度為33.8%，比上周下滑3.6個百分點，再創新低。這已是李在明執政滿意度連續9周下滑。

南韓民調公司Realmeter接受「能源經濟新聞」委託，於7日至11日針對全國18歲以上2515人實施民調，並在14日公布結果。

李在明執政不滿意度增加3.8個百分點，來到63.3%，首度突破60%。李在明不滿意度已連續7周高於滿意度，如今兩者差距達29.5個百分點。另有2.9%受訪者對是否滿意李在明執政回答「不清楚」。

Realmeter分析，「儘管近期首腦會談外交行程有所進展，但內閣改組人選爭議、研議派兵荷莫茲海峽和房地產政策不確定性等負面輿論持續擴散，加上進步派及20幾歲年輕選民支持度大幅流失，導致支持率下滑」。

此外，國民力量黨支持率兩個多月來再度超越共同民主黨。本月10日至11日針對全國18歲以上1003人實施的民調顯示，國民力量黨支持率為42.1%，超越共同民主黨的36.1%。與上次民調相比，國民力量黨上升4.5個百分點，共同民主黨下滑5.7個百分點。

Realmeter分析認為，政府近期在內閣改組人選等政策議題上的爭議，使國民力量黨獲得「反射性利益」。與此同時，20多歲年輕選民，以及忠清道、釜山和慶尚南道選民明顯向國民力量黨靠攏，帶動其支持率上升。其中，忠清道被視為南韓政壇最具代表性的「政治搖擺區」，選民動向向來受到高度關注。

這兩項民調都是用手機自動語音方式進行。總統施政滿意度民調在95%信心水準下，誤差範圍為正負2個百分點，應答率是 4.5%。政黨支持度調查也在95%信心水準下，誤差範圍為正負3.1個百分點，應答率是 3.6%。